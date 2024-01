STF desmente fake news sobre presidiário que morreu de meningite: cumpria pena desde 2017

O Supremo Tribunal Federal (STF) divulgou nesta terça-feira, 23, uma nota oficial a fim de esclarecer que o homem detido na penitenciaria da Papuda, em Brasília, que morreu por causa de meningite não estava detido por participação nos atos antidemocráticos de 8 de Janeira. Ao contrário do que afirmava uma série de publicações nas redes sociais.

“O detento que faleceu na semana passada vítima de meningite na penitenciária da Papuda, em Brasília, não era um dos presos pelos atos do dia 8 de janeiro de 2023″, diz o comunicado.

Fachada do prédio do Supremo tribunal federal (STF), em Brasília Foto: Wilton Júnior / Estadão

Em uma destas publicações nas redes sociais, uma mulher afirma que "mais uma morte para conta de quem? Tomara que essa família processe o governo. Eles estão fazendo isso para calar quem esteja fazendo manifestação política". "No entanto, a reportagem utilizada por ela para falar sobre a morte afirmava que o homem cumpria pena desde 2017, antes dos atos de 2023. E o texto não trazia nenhuma relação com os ataques às sedes dos Três Poderes", afirma o Supremo no comunicado.

Ao final do texto, o STF “alerta para a importância de não repassar informações publicadas em locais não confiáveis e com dados alarmistas ou teorias conspiratórias.”

Segundo informações do STF, das mais de 2 mil pessoas detidas pelos atos golpistas na Praça dos Três Poderes, cerca de 70 pessoas ainda permanecem detidas, devida a condenação ou a investigação por financiamento do motim. O restante aguarda o julgamento em liberdade. A Suprema Corte ainda informa que as prisões são reavaliadas com o passar do tempo, como está previsto na legislação.

Em novembro do ano passado, um dos presos no Congresso por envolvimento nos atos golpistas do 8 de Janeiro morreu, após ter um mal súbito durante banho de sol na Papuda. Cleriston Pereira da Cunha, 46 anos, passou mal por volta das 10h no pátio do bloco de recolhimento do presídio. Ele foi atendido por equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros, com protocolo de reanimação cardiorrespiratória. Às 10h58 ele morreu.

Cleriston estava preso, por determinação do STF, pela participação nos atos golpistas.

Leia a íntegra da nota oficial do STF

“Ao contrário do que afirmam postagens em redes sociais, o detento que faleceu vítima de meningite na penitenciária da Papuda, em Brasília, cuja morte foi divulgada na semana passada, não era um dos presos pelos atos do dia 8 de janeiro de 2023.

No post, uma mulher afirmou em tom conspiratório: “Mais uma morte para conta de quem? Tomara que essa família processe o governo. Eles estão fazendo isso para calar quem esteja fazendo manifestação política”, afirmou.

No entanto, a reportagem utilizada por ela para falar sobre a morte afirmava que o homem cumpria pena desde 2017, antes dos atos de 2023. E o texto não trazia nenhuma relação com os ataques às sedes dos Três Poderes.

O STF alerta para a importância de não repassar informações publicadas em locais não confiáveis e com dados alarmistas ou teorias conspiratórias.

Dos mais de 2 mil detidos por depredação e atos golpistas em 8 de janeiro de 2023, atualmente cerca de 70 pessoas - entre investigados por financiamento e réus já condenados - seguem presos. A maioria responde a processo em liberdade. As prisões são periodicamente reavaliadas, conforme prevê a legislação.”