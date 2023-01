STF lança campanha em defesa da democracia após invasões em Brasília

O Superior Tribunal Federal (STF) lançou nesta terça-feira, 17, a campanha Democracia Inabalada, composta por um conjunto de vídeos e postagens que serão divulgados a partir de hoje até o dia 1º de fevereiro. A iniciativa é uma resposta às invasões e depredações dos prédios públicos dos três Poderes, que ocorreram no dia 8 de janeiro.

No primeiro vídeo, imagens do prédio sede do STF são veiculadas com um filtro preto e branco. Ao fundo, é possível ouvir a manifestação dos vândalos que depredaram o edifício enquanto a seguinte mensagem é veiculada: “Vidraças foram quebradas, estátuas foram derrubadas, cadeiras foram arrancadas, mas a defesa da constituição segue inabalada”.

O edifício-sede do STF foi atingido pelos ataques do dia 8/1. Apesar dos prejuízos, a Corte se fortaleceu, assim como a democracia. Compartilhe seu apoio pelas instituições afetadas e faça parte da #DemocraciaInabalada! Conheça a campanha: https://t.co/nKnM91cOyw pic.twitter.com/M6wwA6kKsV — STF (@STF_oficial) January 17, 2023

Vista externa do Supremo Tribunal Federal que foi alvo dos extremistas bolsonaristas durante a manifestação antidemocrática realizada no dia 8 de janeiro. Foto: Wilton Júnior/Estadão

Esse é, segundo o próprio Supremo, o objetivo da campanha: “ressaltar a solidez das instituições brasileiras e o fortalecimento do STF diante dos atos criminosos de que foi vítima”.

Além de vídeos na TV Justiça e postagens nas redes sociais do Tribunal, a campanha tem sido divulgada pelos próprios ministros, como o Luís Roberto Barroso. Em publicação em suas redes sociais, o magistrado afirmou que democracia é “invencível” e “representa o esforço da humanidade para que todos sejam livres e iguais”, replicando a #DemocraciaInabalada.

Prédios podem ser destruídos. A democracia é invencível. Ela representa o esforço da humanidade para que todos sejam livres e iguais. A história mostra que tiranos, terroristas e outros delinquentes não podem derrotá-la. A violência nunca é o caminho. #DemocraciaInabalada pic.twitter.com/4Bwf68IGoQ — Luís Roberto Barroso (@LRobertoBarroso) January 17, 2023