STF forma maioria para condenar Fátima de Tubarão, que ameaçou ‘pegar o Xandão’ no 8 de Janeiro

São 7 votos a 0 pela condenação da bolsonarista. O relator, o ministro do STF Alexandre de Moraes, votou pela condenação da idosa a 17 anos de prisão, sendo 15 em regime fechado, e multa equivalente a R$ 43 mil, com correção monetária, por cinco crimes: abolição violenta do Estado democrático de direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

O voto de Moraes foi seguido pelos ministros Flávio Dino, Cármen Lúcia e Dias Toffoli. Já Cristiano Zanin e Edson Fachin acompanharam o relator, com ressalvas – opinaram por pena menor, de 15 anos de prisão, e multa de quase R$ 2 mil. O presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, divergiu parcialmente, por não concordar com a imputação do crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.