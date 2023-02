Antes e depois: STF mostra imagens de plenário destruído por golpistas e recuperado para abertura

BRASÍLIA - O Supremo Tribunal Federal realiza nesta quarta-feira, 1º, a cerimônia de abertura do ano Judiciário. A sessão ocorre no plenário reconstruído depois de golpistas terem depredado e destruído a sede do STF no dia 8 de janeiro. É o primeiro encontro dos 11 ministros da Corte depois dos aos de vandalismo.

O STF realiza hoje a sessão de abertura do ano no Poder Judiciário. Este será o primeiro encontro dos 11 ministros no plenário da Corte após o ataque golpista do dia 8 de janeiro. Eu mostro como está o tribunal depois do vandalismo. Acompanhe no ⁦@Estadao⁩ pic.twitter.com/13Dy9EJ7hV — Weslley Galzo (@weslley_galzo) February 1, 2023

A cerimônia conta com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice Geraldo Alckmin, do ministro da Justiça, Flávio Dino, do advogado geral da União, Jorge Messias, do procurador-geral da República, Augusto Aras, do presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que disputa a reeleição ao cargo nesta tarde. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que também tenta a reeleição, não compareceu por causa da sessão de posse na Casa.

Antes de iniciar a solenidade, a presidente da Corte, ministra Rosa Weber, anunciou que seria exibido um vídeo em defesa da democracia. Foram exibidas imagens em preto e branco do plenário sendo depredado por golpistas no dia 8 de janeiro.

O vídeo passa a mostrar imagens em cores quando começa a reconstrução. Cadeiras arrancadas por vândalos repostas; vidros quebrados por extremistas, substituídos; o crucifixo que fica na parede principal do plenário, limpo e recolocado no lugar.

A exibição, com os dizeres “A democracia segue inabalada” e “A constituição segue preservada”, foi aplaudida por mais de um minuto pelos presentes.

Também foram distribuídos panfletos com imagens da depredação e da reconstrução e dizeres da presidente do STF, Rosa Weber.

STF distribui panfletos que mostram reconstrução do plenário após atos golpistas. Foto: Weslley Galzo

Rosa Weber enfatizou no seu discurso que todos os golpistas que conceberam, praticaram, insuflaram e financiaram os atos de vandalismo no dia 8 de janeiro serão “responsabilizados no rigor da lei”. A magistrada ainda disse que os envolvidos nos atos “distorcem maliciosamente o sentido de liberdade”. A defesa da livre manifestação, sem limites, é uma das principais bandeiras dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Logo após Rosa encerrar o discurso, um dos convidados puxou o grito de “viva a democracia”, que foi acompanhado por um coro no plenário de “viva!”.

O discurso do procurador-geral da República, Augusto Aras, foi feito em meio a burburinhos da plateia de convidados com críticas, em tom elevado, quanto ao teor e a duração da fala. Um grupo no final do plenário ironizou o momento em que Aras recitou um poema e disse “democracia, eu te amo”.