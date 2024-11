STF recebe ameaças por e-mail após atentado a bomba contra a Corte

Junto com o texto, que faz menção ao autor das explosões, Francisco Wanderley Luiz, foi enviada uma foto de uma arma de fogo e dois livros religiosos. A informação foi publicada inicialmente pelo portal G1 e confirmada pelo Estadão.

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos, disse em entrevista coletiva que vê indícios de atuação solitária de Francisco Wanderley na explosão das bombas no STF e no estacionamento do Anexo IV da Câmara.