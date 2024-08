STF julga Fátima de Tubarão, que ameaçou ‘pegar o Xandão’ no 8 de Janeiro

Fátima está em prisão preventiva desde janeiro de 2023. Desde março do ano passado, sob a alegação de problemas de saúde, a defesa dela tenta a mudança para o regime de prisão domiciliar, mas o pedido foi rejeitado em cinco ocasiões.

Ela consta no levantamento do Estadão, publicado dois dias depois dos ataques do 8 de Janeiro, que mostrou ao menos 88 pessoas que se envolveram diretamente nas invasões e depredações aos prédios dos Três Poderes. Segundo o levantamento, a convocação para os atos já tinha um propósito golpista preestabelecido.