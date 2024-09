STF pede que Bluesky remova perfis falsos que se passam por Suprema Corte

O Bluesky foi fundado em 2019 por Jack Dorsey, um dos cofundadores do Twitter, e possui uma usabilidade similar a do X. As semelhanças fizeram com que a rede se tornasse uma das principais alternativas ao site controlado por Musk. Desde a última sexta, a rede social já ganhou mais de um milhão de novos usuários brasileiros.

A migração para o Bluesky se tornou atrativa pois, além da suspensão do X, Moraes estabeleceu uma multa diária de R$ 50 mil para quem tentar burlar o bloqueio por meio de VPN, sigla em inglês para Virtual Private Network, uma ferramenta que omite a localização do acesso à internet. Segundo o despacho do ministro, esses usuários também podem responder na esfera criminal.