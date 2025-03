Notícia

Por unanimidade, STF torna réus deputados do PL acusados de corrupção com emendas parlamentares Segundo a Procuradoria-Geral da República, os parlamentares exigiram 25% de propina sobre as emendas, ou R$ 1,66 milhão, em troca da destinação de R$ 6,67 milhões ao município; defesas negam as acusações