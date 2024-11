STF volta a usar grades e reforça policiamento após atentado a bomba

BRASÍLIA – Após o atentado a bomba ocorrido em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira, 13, a sede da Corte amanheceu cercada de grades e com um efetivo maior da polícia judiciária na vigilância da Praça dos Três Poderes. Em fevereiro, as barreiras ao redor do edifício haviam sido retiradas após um período de quatro anos.

Corpo de Francisco Wanderley Luiz é retirado da Praça dos Três Poderes Foto: Wilton Junior/Estadão

Com a explosão ocorrida nesta quarta, a segurança foi reforçada para evitar aproximação do prédio. O autor do atentado, Francisco Wanderley Luiz, conseguiu chegar perto da escultura da Justiça, situada em frente ao Supremo e precisou ser contido por seguranças antes de morrer por um de seus próprios artefatos.

Momentos antes, entrou na Câmara dos Deputados, onde acessou o Anexo IV e um banheiro. Ele estacionou seu carro em um estacionamento da Casa e lá explodiu uma bomba.