STJ autoriza menina de 13 anos, vítima de estupro, a abortar após pedido ser negado pelo TJ-GO

O agressor tem 24 anos de idade, o que classifica a situação como estupro de vulnerável. De acordo com a legislação brasileira, nesses casos o aborto é permitido.

A adolescente manifestou formalmente o desejo de realizar o procedimento quando estava com dezoito semanas de gestação. No dia 27 de junho, a desembargadora do TJ de Goiás assinou decisão contrária ao pedido da vítima e a favor do pai.