STJ permite que empresa faça propaganda de ar-condicionado ‘silencioso’, mesmo não sendo

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que a afirmação de que um aparelho de ar-condicionado é silencioso em uma campanha publicitária não configura propaganda enganosa, mesmo quando a informação não é verdade. A propaganda em questão foi veiculada em 1989, mas o STJ concluiu o processo apenas no final deste ano.

No caso analisado, o Ministério Público Federal (MPF) ajuizou ação civil pública contra uma empresa fabricante de ar-condicionado, alegando que a campanha publicitária que afirmava que o aparelho era silencioso era enganosa, pois o aparelho fazia, sim, barulho.

O MPF baseou a ação em matéria publicada pelo Estadão em 1989, que noticiou que o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) havia reconhecido a propaganda como enganosa.

Ministro entendeu que a propaganda, veiculada em 1989, se tratava de comparação do modelo em questão com outros anteriores: "mero exagero publicitário comparativo". Foto: Estadão

A ação foi acolhida em primeiro grau e pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) que concordou com o MPF, condenando a empresa a pagar indenização por danos morais coletivos. A empresa recorreu ao STJ, alegando que a campanha publicitária foi divulgada antes da vigência do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O ministro Raul Araújo, relator do recurso, entendeu que a campanha publicitária não era enganosa, pois se tratava de uma técnica publicitária conhecida como “puffing”, que consiste no uso do exagero para enaltecer uma característica do produto.

O ministro avaliou que, no caso específico, a campanha publicitária dizia que o aparelho era silencioso “nas condições tecnológicas da época”, comparando com os condicionadores de ar de gerações anteriores, que produziam mais ruído.

Araújo disse ainda que uma condenação por danos morais só é justificada em casos graves e intoleráveis, que firam valores fundamentais da sociedade.