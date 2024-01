Substituindo Lula, Barroso falará sobre Amazônia e inteligência artificial em Davos

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, participará no dia 17 de janeiro da conferência anual do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. Na ocasião, o magistrado fará duas apresentações: a primeira sobre “Amazônia: importância e preservação” e a segunda sobre “Inteligência Artificial (IA): utilização e regulação”.

Barroso vai cobrir a ausência do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e do vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB). Logo depois, ainda na Suíça, o ministro falará sobre as perspectivas para o Brasil no plano institucional em um evento organizado pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide).

Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luis Roberto Barroso Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

No fim do mês, de acordo com a assessoria do STF, Barroso ainda dará uma palestra na abertura das atividades da Corte Interamericana de Direitos Humanos, em São José da Costa Rica.