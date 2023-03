Suplicy, irmão de Carla Zambelli e filho do coronel Telhada: veja deputados que tomam posse na Alesp

A Assembleia Legislativa do Estado São Paulo (Alesp) dá posse nesta quarta-feira, 15, aos deputados estaduais eleitos em outubro do ano passado. A cerimônia, que ocorre a partir das 15h, vai oficializar a nova composição da Casa, que tem 94 cadeiras. Destas, 32 serão ocupadas por novatos no Legislativo paulista, sendo que alguns deles têm sobrenomes conhecidos na política nacional - é o caso de Bruno Zambelli (PL), irmão da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), e Capitão Telhada (PP), filho do deputado federal Coronel Telhada (PP-SP). O restante das vagas se divide entre parlamentares reeleitos e velhos conhecidos da Casa, como Eduardo Suplicy (PT), que retorna à Assembleia após 40 anos.

Suplicy começou a carreira política como deputado estadual, na Alesp, em 1979. Posteriormente, o petista foi vereador em duas diferentes legislaturas, exerceu três vezes o mandato de senador e foi duas vezes deputado federal, sem nunca retornar à Alesp. Em 2022, o nome de Suplicy chegou a ser cogitado para a disputa de uma vaga no Senado, mas a ideia não prosperou. Um dos fundadores do PT, ele deixa o mandato de vereador na Câmara Municipal paulistana para exercer o cargo de deputado.

Ligado ideologicamente ao ex-presidente Jair Bolsonaro, Bruno Zambelli (PL) foi eleito com as mesmas bandeiras de sua irmã, Carla, no Congresso Nacional: defender valores conservadores e fazer oposição à esquerda. Graças à “carona” da irmã, Bruno conseguiu 235 mil votos no Estado e a quarta melhor colocação entre todos os candidatos eleitos em São Paulo.

Posse na Alesp ocorre nesta quarta-feira, 15; 32 cadeiras das 94 são ocupadas por novatos. Foto: JF Diorio/Estadão

Anteriormente, ele foi candidato a vereador da capital paulista em 2020, mas não teve sucesso. Foi nomeado duas vezes para cargos comissionados no Ministério da Agricultura durante a gestão Bolsonaro. Na segunda ocasião, assumiu como chefe de gabinete e passou a receber salário de R$ 10,3 mil por mês.

Durante a campanha, Bruno associou sua imagem não apenas à irmã, mas aos demais candidatos apoiados pelo então presidente Jair Bolsonaro em São Paulo, como os ex-ministros Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Marcos Pontes (PL), ambos eleitos respectivamente como governador e senador no Estado.

Continua após a publicidade

Outro eleito em “dobradinha” com um familiar, o Capitão Telhada (PP) - Rafael Henrique Telhada - também chega à Alesp com a promessa de defender valores cristãos e conservadores. Rafael é capitão da Polícia Militar e comanda a Força Tática do 16º Batalhão da corporação, que faz o policiamento ostensivo na região do Morumbi. Ele foi eleito com 83.438 votos. Ele é filho do deputado e policial militar da reserva Coronel Telhada, que também já exerceu mandato na Assembleia e hoje está no Congresso Nacional.

Veja a lista dos deputados que tomam posse nesta quarta-feira e a quantidade de votos recebidos por cada um: