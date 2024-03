STF anula prisão preventiva de ex-presidente do Banco Prosper investigado na Operação Golias

No julgamento, encerrado em sessão virtual no último dia 8, a Segunda Turma entendeu que o relato do delator foi vago e inconsistente e, por isso, o juízo da 7ª Vara deveria exigir a apresentação de provas que fundamentassem a acusação de participação do ex-presidente do banco em esquema de desvio de recursos do Estado.

De acordo com o depoimento do colaborador, Edson Figueiredo Menezes teria repassado ao ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral propina para a contratação da Fundação Getulio Vargas (FGV) para fraudar a folha de pagamento do governo, que teria contratado o Banco Prosper.