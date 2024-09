Tabata Amaral confirma presença de Alckmin e ministro na reta final de campanha em São Paulo

Além de Alckmin, o presidente do PSB, Carlos Siqueira, e o ministro do Empreendedorismo, Márcio França, marido da vice na chapa, Lúcia França, também estarão presentes no dia da eleição. A campanha aposta no apoio do partido para alavancar as intenções de votos nesta reta final que, segundo Tabata, “é quando as pessoas estão atentas”.

A candidata do PSB possui 9% das intenções de voto, de acordo com a última pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 26. A estratégia da campanha, no entanto, não sofrerá mudanças e seguirá se apoiando na apresentação das propostas de governo. Tabata aposta ainda no baixo índice de rejeição - 16% - para conquistar eleitores indecisos e “virar votos que estão hoje, especialmente com [Guilherme] Boulos e com [Ricardo] Nunes”.