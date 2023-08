Tabata Amaral é de esquerda ou direita? Veja respostas da deputada às dúvidas de internautas

A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) já foi punida pelo PDT, sua antiga legenda, por ter votado a favor da reforma da previdência. O episódio pode explicar uma das perguntas que mais se faz na internet por pessoas que buscam informações sobre Tabata. Ela é de direita ou esquerda?

A parlamentar respondeu essa e outras dúvidas de internautas no “Joga na Busca”, quadro do Estadão que traz os questionamentos mais repetidos pelos brasileiros na internet sobre autoridades e políticos de diferentes correntes. Cotada para disputar a prefeitura de São Paulo, ela se diz de centro-esquerda.

Tabata tornou-se deputada com apenas 25 anos, depois de receber 264 mil votos em 2018 e se eleger a sexta candidata a deputada federal mais votada em São Paulo. Ela ganhou projeção em 2019 ao questionar o então ministro da Educação Ricardo Vélez Rodríguez sobre as políticas públicas na área. Hoje, está em seu segundo mandato.

Tabata cresceu na Vila Missionária, bairro da periferia de São Paulo, e chegou a estudar na universidade de Harvard, nos Estados Unidos, graças a uma bolsa de estudos. Depois de sair da faculdade em 2016, integrou movimentos de renovação política como o Acredito e o RenovaBR, criado pelo empresário Eduardo Mufarej e apoiado por nomes como Luciano Huck, para entrar na política.

Confira a entrevista da deputada ao Estadão:

Tabata Amaral é esquerda ou direita?

Tabata Amaral é de centro-esquerda, por mais que eu acredite que essas palavras não sintetizam toda nossa visão de mundo. Então, carrego a luta da educação como o principal. Estou na luta contra as desigualdades e tenho uma visão econômica mais de diálogo, mais de centro. Acho que isso resume.

Tabata Amaral é rica?

Eu sou rica de ideias, de bons valores. Mas eu venho da periferia de São Paulo. Minha família ainda mora no mesmo lugar e eu tenho muito orgulho de transitar em mundos tão diferentes. Então, rica de boas coisas, mas ainda em construção e na luta da casa própria.

Tabata Amaral é formada em quê?

Eu sou formada em Ciência Política e Astrofísica. Uma combinação diferente, mas muito massa.

Tabata Amaral é filha de quem?

Eu sou filha da Maria Rinilda e do Leonaldo Francisco, uma baiana e um paraibano que foram para São Paulo sonhar e lutar, e que lutaram muito para que eu e meu irmão pudéssemos estudar.

Tabata Amaral fez o quê?

Eu venho incomodando muita gente. Eu acho que isso é muito positivo e tenho muito orgulho de vitórias que nós tivemos aqui, como a lei de distribuição de absorventes, o marco legal do ensino técnico profissionalizante, a luta para que os professores fossem priorizados na vacina da covid. Enfim, lutas que me orgulham no âmbito da bancada da educação, da bancada da saúde mental, da bancada ambientalista e por aí vai.

Uma curiosidade que você possa mandar para nossos assinantes?

Minha família mora em cima de um escadão. Quem conhece casa da periferia, são aquelas casas que tem 3, 4 andares. Minha mãe era diarista, meu pai era cobrador de ônibus. Foram construir a vida deles literalmente em cima de um escadão. Eu acho que é uma curiosidade para quem não conhece minha casa. De frente ela é bem estreitinha, tem 4 andares, mas no fundo é mais aberta e tem só um patamar. É uma típica casa de periferia construída pelos meus pais e meus tios.