Tabata, Marçal e Marina criticam ausência de adversários em debate: ‘Covardia’; veja

Marina Helena chamou os ausentes de “fujões” e questionou como alguém que teme o confronto pode comandar a cidade. A candidata segurava uma placa com o apelido dado aos ausentes, e também escreveu a palavra em sua mão, mostrando a palma aberta para a câmera no primeiro bloco do debate.

“Temos três candidatos fujões. Quem deveria estar aqui abrindo a primeira rodada é o prefeito Ricardo Nunes”, disse a candidata, que questionou: “Como podemos querer alguém para comandar a nossa cidade, que foge do confronto de ideias?”. “Não precisamos de fujões”, disse, nas considerações finais do encontro.