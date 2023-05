Tabata Amaral, que defendeu voto em Lula, critica petista por liberar R$ 9 bi do orçamento secreto

A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) criticou o governo Luiz Inácio Lula da Silva nesta quinta-feira, 11, pelo pagamento de R$ 9 bilhões do orçamento secreto. “Não importa de qual governo estamos falando, essa institucionalização da corrupção precisa acabar!”, escreveu a parlamentar em uma rede social.

O pagamento dessas emendas foi negociado pelo governo Jair Bolsonaro (PL). Elas foram declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e estavam “penduradas”, como mostrou o Estadão. Com a determinação de Lula, os R$ 9 bilhões serão pagos por meio dos ministérios das Cidades e da Integração Nacional e Desenvolvimento Regional.

O que é o ORÇAMENTO SECRETO na prática? É uma emenda do ministro Juscelino Filho virar uma obra superfaturada e de baixa qualidade, que empurra água da chuva para dentro das casas. NÃO IMPORTA DE QUAL GOVERNO ESTAMOS FALANDO, essa institucionalização da corrupção precisa acabar! https://t.co/M2xpwbIj7J — Tabata Amaral (@tabataamaralsp) May 11, 2023

Em setembro do ano passado, Tabata defendeu o voto útil em Lula no segundo turno das eleições. Na época, a deputada falou sobre a necessidade de “colocar a democracia em primeiro lugar” para evitar a vitória de Bolsonaro. Hoje, a deputada é do mesmo partido do vice-presidente Geraldo Alckmin.

O fim do orçamento secreto foi uma das bandeiras da campanha de Lula à Presidência. O líder da oposição na Câmara, Carlos Jordy (PL-RJ), publicou um vídeo de um debate do qual Lula participou durante a campanha criticando o orçamento secreto. “O orçamento secreto é a maior vergonha desse país”, disse o presidente quando ainda era candidato.

Lula e o orçamento secreto: por trás de todo ódio na campanha, havia um amor bandido escondido. pic.twitter.com/0Ywb0jqhdV — Carlos Jordy (@carlosjordy) May 11, 2023

Outros parlamentares de oposição ao governo também criticaram o gesto do presidente. Deltan Dallagnol (Podemos-PR), ex-procurador da Operação Lava Jato, relembrou o questionamento direcionado ao ministro da Justiça, Flávio Dino, sobre a existência do orçamento secreto no atual governo.

Continua após a publicidade

“Quando questionei o ministro Flávio Dino sobre a existência do orçamento secreto do governo Lula, ele afirmou ‘desconhecer’ a existência de qualquer orçamento secreto atual. Isso tudo depois de Lula e o próprio Dino criticarem o orçamento secreto como o maior escândalo de corrupção que já existiu”, disse o parlamentar.

Quando questionei o ministro Flavio Dino sobre a existência do orçamento secreto do governo Lula, ele afirmou “desconhecer” a existência de qualquer orçamento secreto atual.



Só que o @Estadao quebrou a ilusão do ministro ao mostrar que Lula colocou bilhões do orçamento secreto… pic.twitter.com/g1KI2vnIVt — Deltan Dallagnol (@deltanmd) May 11, 2023

O deputado e o ministro têm se enfrentado publicamente. Dino pediu ao Supremo que Dallagnol fosse condenado pelos crimes de calúnia, difamação e racismo.