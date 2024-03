Qual a estratégia de Tabata para crescer na disputa pela Prefeitura de SP?

A deputada federal Tabata Amaral (PSB) tem dois desafios para que sua pré-candidatura a prefeita de São Paulo decole: se tornar mais conhecida entre o eleitorado paulistano e superar a polarização que seus adversários Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB) tentam imprimir à disputa.

Ao Estadão, Tabata reconhece que precisa enfrentar a tentativa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de nacionalizar a eleição paulistana. Ela avalia que essa não é a vontade dos eleitores e diz que, ao contrário de Nunes, que para ela tenta esconder o apoio de Bolsonaro, quer que as pessoas saibam que é apoiada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB). "As pessoas estão bastante cansadas da polarização, das briguinhas e querem uma alternativa a isso", diz ela. "O que eu preciso fazer é sair dessa conjuntura de ataques pessoais, guerra de torcida, e falar da cidade, sobre segurança pública, mobilidade urbana, professor na escola, alfabetização", continua.

Além de romper a polarização, pré-candidata do PSB quer aumentar seu nível de conhecimento entre o eleitorado Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

Tabata argumenta que o histórico eleitoral de São Paulo lhe é favorável e menciona a eleição de Bruno Covas em 2020. “A gente elegeu alguém que não tinha a indicação de Lula e nem de Bolsonaro”, lembra. “A forma de vencer a polarização é falar do que é concreto”, resume.

Outra estratégia para romper a polarização será dividir as críticas entre Nunes e Boulos. A pré-campanha descarta qualquer pacto de não agressão com o deputado federal. Somente nesta semana, Tabata chamou de “safadeza” uma publicação do deputado do PSOL que a “escondeu” ao divulgar uma pesquisa eleitoral. A postagem foi apagada após decisão da Justiça.

Ao mesmo tempo, a pré-candidata criticou o prefeito com base em uma reportagem do UOL que citou indícios de conluio entre empresas escolhidas para realizar obras emergenciais na capital paulista. A Prefeitura de São Paulo nega irregularidades e disse que será a primeira a denunciar se detectar algo de errado na atuação de qualquer um dos fornecedores.

Tabata também admite que precisa aumentar seu conhecimento entre o eleitorado. Interlocutores dela afirmam que, em pesquisas internas, a taxa de desconhecimento é de cerca de 70%, maior do que a apontada por institutos que divulgam seus resultados ao público.

Ao Datafolha, 50% dos entrevistados disseram não conhecê-la em agosto do ano passado (21%, no caso de Nunes, e 20%, no de Boulos). Na pesquisa Real Time Big Data divulgada no início da semana, o índice de desconhecimento de Tabata é de 30%, enquanto o do prefeito é de 20% e o do psolista, 11%. Os levantamentos não são comparáveis entre si.

Duas estratégias serão colocadas em prática nos próximos meses com o objetivo de tornar Tabata mais conhecida entre os eleitores. A principal delas é o apresentador José Luiz Datena (PSB), que foi convidado para ser o vice na chapa.

Ele tem no currículo diversos recuos na tentativa de trocar o jornalismo pela carreira política, mas a avaliação é que ajudará Tabata a chegar aos eleitores das classes C e D mesmo se permanecer apenas como um apoiador e entusiasta da candidatura.

Mesmo se não for vice, Datena é encarado como trunfo para tornar Tabata mais conhecida e ajudar no debate sobre segurança pública Foto: Werther Santana/Estadão Conteúdo

O entorno da deputada federal considera que a “bola” está com Datena e que ele só não será vice se não quiser, independentemente de negociações de apoio com outras siglas, como o PSDB. Em conversas recentes, o apresentador teria demonstrado entusiasmo com o projeto.

PUBLICIDADE Além da penetração nas classes mais populares, a expectativa é que Datena empreste credibilidade à campanha na discussão sobre segurança pública. Embora seja um tema do governo estadual, o assunto tem aparecido no topo da lista de prioridades dos eleitores, diferentemente de eleições anteriores, onde saúde e educação eram as maiores preocupações. Um dos temas mais sensíveis da eleição é como lidar com a Cracolândia. Tabata tem defendido uma abordagem que envolve tratar a questão como um problema de saúde pública, no caso dos usuários; de segurança, em relação aos criminosos; e de habitação, para revitalizar a região. A deputada federal, que foi menos para a rua do que Nunes e Boulos até o momento, planeja também intensificar o ritmo de agendas públicas assim que terminar de definir o time que será responsável por elaborar seu programa de governo, o que deve acontecer ainda neste mês.

A ideia é mesclar compromissos com candidatos a vereador pelo PSB que têm uma bandeira, como a cicloativista Renata Falzoni, e a ativista por moradia, Carmen Silva, líder do Movimento Sem Teto do Centro, com visitas a entidades de classe, como Fiesp e OAB, e associações de bairro.

O argumento da campanha é que a rejeição de Tabata é baixa — 23% no Datafolha e 22% no Real Time Big Data — o que tornaria mais fácil conquistar votos à medida em que ela se tornar mais conhecida.

Grupo de Tabata comemorou eleição de Vinholi no PSDB

Nesta sexta-feira, 8, Tabata vai filiar a vereadora Jussara Basso ao PSB. Eleita pelo PSOL, a parlamentar foi coordenadora do Movimento dos Trabalhadores sem Teto (MTST), mas rompeu com o movimento social e com o grupo de Boulos na sigla.

Tabata iniciou o Dia Internacional da Mulher discutindo políticas públicas para as mulheres em um café com jornalistas. No local, anunciou que, se eleita, seu secretariado terá paridade entre homens e mulheres, mesmo compromisso assumido por Boulos. Em seguida, se encontrou com estudantes em uma escola no Grajaú, distrito do extremo sul da cidade.