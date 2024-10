Tabata diz que, por conveniência, adversários não viram risco em Marçal e pede ajuda ao eleitorado

Durante o seu primeiro compromisso, neste sábado, 5, Tabata Amaral (PSB) realizou um pronunciamento sobre o caso do laudo falso apresentado pelo candidato Pablo Marçal (PRTB), como forma de abalar a imagem de Guilherme Boulos (PSOL). A deputada federal disse que foi a primeira a levar denúncias sobre o ex-coach para a justiça, declarando que ele representa um perigo para a sociedade e que deve responder judicialmente pelos seus atos.

Mais tarde, após a averiguação da falsidade dos documentos postados por Marçal e a decisão pela suspensão de seus perfis nas redes sociais, voltou a comentar o caso. “A demora dos meus adversários por conveniência eleitoral de enxergar isso, a demora do tribunal de observar isso é que nos trouxe até aqui”, disse. “A gente não brinca com um criminoso. Um cara que cometeu tantas irregularidades não deveria nem ser candidato”, declarou a candidata.

Em seu último dia de campanha eleitoral, a deputada escolheu apostar na proximidade com os eleitores e no apelo por ajuda para convencer os indecisos. “Acho que as pessoas estão entendendo que justamente por ser uma campanha de verdade, que tem menos recursos, não tem maquiagem, a gente depende muito desse boca a boca. Então pra ser sincera, a estratégia hoje é pedir muita ajuda”, comentou.

TQ SÃO PAULO 05.10.2024 NACIONAL ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024 Candidata Tabata Amaral faz campanha na Rua 25 de março na manhã desse sábado. Foto Tiago Queiroz/Estadão Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Agenda com padrinhos

PUBLICIDADE Tabata iniciou o dia na região da Vinte e Cinco de Março, onde levou mais de 1h30min para descer a Ladeira Porto Geral. No trajeto, a candidata manteve o caminho aberto para receber apoiadores e curiosos que se aproximavam, tiravam fotos e lhe contavam sobre alguma preocupação. Mulheres, crianças e adolescentes formaram a maior parcela de pessoas que a seguiam. A agenda na região comercial contou com a presença do ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França (PSB), que esteve ao lado da candidata durante a sua chegada, mas não seguiu adiante com ela pela rua.

França também acompanhou a candidata em uma carreata pela Zona Leste de São Paulo, que teve início no Shopping Metrô Tatuapé e seguiu pela Radial Leste depois de circular pelo bairro da partida. Tabata utilizou o mesmo carro no qual o ex-prefeito Bruno Covas (PSDB) desfilou sua vitória em 2020. O Jeep conversível foi emprestado para campanha por um amigo de Covas.

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), também esteve com Tabata durante a agenda deste sábado. Os dois se encontraram na Casa do Pastel, no Tatuapé, antes de seguirem para a Praça do Morcegão, região da COHAB Padre Manoel da Nóbrega.

TQ SÃO PAULO 05.10.2024 NACIONAL ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024 Candidata Tabata Amaral faz carreata na Praça do Morcegão, na zona leste, com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e com o ministro do Empreendedorismo, Márcio França (PSB). Foto Tiago Queiroz/Estadão Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Alckmin utilizou o termo “selvageria” para se referir a eleição de São Paulo. “Isso já vem de algum tempo, eu acho que é um pouco também da escola Bolsonaro”, disse. Para ele, Tabata soube mostrar maturidade e coragem para “colocar o dedo na ferida” durante a campanha e expor os problemas da cidade.

Segundo o vice de Lula, sua relação com o presidente se mantém boa, mesmo que ambos tenham escolhido apoiar candidaturas opostas. Na corrida pela Prefeitura de São Paulo, Lula apoia o candidato Guilherme Boulos. “Nós somos de partidos diferentes, então cada um estabelece o seu candidato. Tem muitas cidades que estamos juntos com o PT, cidades o PT nos apoia e outras, legitimamente, temos candidatos distintos”, comentou.

Durante a segunda carreata, que passou por regiões movimentadas do Jardim Marília, Aricanduva e terminou no Carrão, Tabata recebeu algumas reações negativas e provocações, todas vindas de apoiadores de Marçal, que exibiam as mãos na forma de M, marca adotada pelo candidato durante a campanha. Eleitores também mostravam bonés do adversário e gritavam seu nome.

Após o percurso, a campanha se dirigiu para o Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP) para realizar panfletagem. Tabata disse que pretende seguir nas ruas até às 22h de hoje.