Tabata nega ter ‘empurrado’ Datena para o PSDB e diz que jornalista é ‘grandinho’ para tomar decisão

A deputada Tabata Amaral (PSB), pré-candidata a prefeita de São Paulo, disse que não forçou José Luiz Datena a trocar o PSB pelo PSDB em uma articulação para ser o vice dela na eleição. O apresentador trocou de partido como ela queria, mas não cumpriu o desenho inicial e aceitou ser pré-candidato tucano à Prefeitura da capital paulista.

PUBLICIDADE “Eu vi a fala do Datena e achei engraçada porque ele é bem grandinho para ser empurrado ou colocado no colo de alguém. Ele pode responder pelas próprias escolhas”, afirmou Tabata nesta sexta-feira, 19, em sabatina promovida pelo portal UOL. Datena negou no início da semana ter traído a deputada e afirmou que foi ela quem pediu para que ele se filiasse ao PSDB. “Ela insistiu, eu fui para o PSDB. Se o PSDB me convidou para ser prefeito, o problema é entre ela e o PSDB”, declarou o apresentador, que ainda acrescentou. “Foi a Tabata que me jogou no colo do PSDB, e não o contrário.”

Tabata discursa em evento de filiação de Datena ao PSDB, articulação que foi feita por ela. Foto: Fábio Vieira/Estadão Foto: Fábio Vieira/Estadão

Tabata ainda evita classificar o movimento do ex-aliado como traição e afirma que vai esperar até o dia 27 de julho para que o PSDB honre o acordo feito com ela e indique o vice. Além de Datena, ela citou como possíveis companheiros de chapa os tucanos José Aníbal, Mário Covas Neto e Ricardo Tripoli. “A gente mantém nossa palavra e não volta atrás. Eles [PSDB] é que têm que explicar por que recuaram e se vão continuar recuando”, declarou, acrescentando que sua candidatura não depende do apoio do PSDB.

Diante da aliança cada vez mais improvável, o PSB passou a considerar a formação de uma chapa pura, conforme mostrado pelo Estadão. Entre os nomes cotados para a solução “caseira” estão Lu Alckmin, esposa do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), Lúcia França (PSB), esposa de Márcio França (PSB), ministro do Empreendedorismo, e o ex-deputado federal Luciano Pesaro (PSB), também ligado a Alckmin e que já participa da elaboração do plano de governo.

1 - Lu Alckmin, segunda-dama do Brasil, ostenta perfil discreto e atuante em causas sociais Foto: Roque Sá/Agência Senado 2 - SÃO PAULO 14/03/2024 NACIONAL TABATA AMARAL - deputada Tabata Amaral para fazer um perfil da pré-candidata a prefeitura de São Paulo FOTO ALEX SILVA/ESTADAO 3 - SAO PAULO SP 06/04/2018 POLITICA POSSE MARCIO FRANÇA - Márcio França foi empossado governador do Estado de São Paulo nesta sexta-feira (6/4) pela Assembleia Legislativa. Advogado, professor, vereador, prefeito, deputado federal e secretário de Estado, Márcio ocupou, nos últimos três anos, o cargo de vice-governador e de secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Informação. Ele substitui Geraldo Alckmin, que governou São Paulo desde 2011. NA FOTO Marcio e sua esposa Lucia França FOTO Governo de São Paulo Foto: Roque Sá/Agência Senado, Alex Silva/Estadão e Governo do Estado de S. Paulo

Tabata elogiou os companheiros de partido, mas disse que não vai adiantar o debate sobre chapa pura neste momento. Ela reafirmou ser a única pré-candidata à prefeitura de São Paulo, entre homens e mulheres, capaz de dialogar tanto com o governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos) quanto com o presidente Lula (PT). “Essa é uma coisa que eu sei fazer muito bem: desmontar palanque, colocar de lado as diferenças e focar no que importa”, disse ela.