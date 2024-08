Tabata registra candidatura à Prefeitura de SP e declara patrimônio de R$ 807 mil após retificação

A deputada federal Tabata Amaral (PSB) registrou sua candidatura à Prefeitura de São Paulo no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta segunda-feira, 12. No registro, a candidata declara ser dona de patrimônio de R$ 556.700,29, o mesmo declarado nas eleições de 2022. No entanto, ao Estadão, a equipe da candidata retificou o valor da declaração de bens para R$ 807.841,11. A retificação já foi enviada à Justiça Eleitoral.

A maior parte do patrimônio declarado por Tabata, de acordo com pedido de retificação enviado ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) e obtido pela reportagem, diz respeito a aplicações e investimentos em território nacional que totalizam R$ 799.332,95. Além disso, Tabata também declarou um depósito bancário em conta corrente no País no valor de R$ 8.508,16. Ao contrário de outros candidatos, ela não declarou imóveis ou veículos em seu nome.

Entre 2018 e 2024, patrimônio de Tabata Amaral (PSB) cresceu 352,8%. No entanto, a deputada federal declarou exatamente o mesmo valor em bens entre 2022 e 2024. Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Com isso, o patrimônio da deputada federal apresentou um aumento de 45,1% em comparação com o pleito de 2022. Antes da retificação, os valores declarados pela candidata eram exatamente os mesmos declarados na última eleição, de R$ 556.700,29, quando concorria à reeleição como deputada federal - ocasião em que saiu vitoriosa. Naquele ano, Tabata declarou uma aplicação de renda fixa (Certificado de Depósito Bancário, o CDB, RDB e outros) no Banco do Brasil, que totalizavam R$ 492.785,80. Além disso, ela também declarou um depósito bancário em conta corrente no País, também no Banco do Brasil, no valor de R$ 63.914,49.

Em 2018, quando declarou ter o valor de R$ 122.942,98 em bens e aplicações, ano em que disputava pela primeira vez a posição na Câmara dos Deputados, ela havia declarado R$ 88.526,05 em ações e investimentos, R$ 7.248,34 em aplicações de renda fixa, R$ 4.221,96 na caderneta de poupança e R$ 22.946,63 em outras aplicações não especificadas.

Patrimônio de Lúcia França

A vice de Tabata, Lúcia França (PSB) declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de R$ 770.003,12. Quase o total do valor declarado vem de aplicação em Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL), um tipo de plano de previdência: R$ 698.022,12. Além disso, a professora também soma R$ 56.600,00 em quotas sociais de empresas e R$ 14.628,70 em aplicação de renda fixa.

Descrito como ‘outros bens’, sem especificar se são aplicações ou depósitos bancários em uma instituição financeira, a candidata a vice declarou ter R$ 693,53 e R$ 57,77. Lúcia também possui um depósito bancário em conta corrente no valor de R$ 1,00.

O patrimônio de Lúcia França (PSB) cresceu 5,5% de uma eleição para outra: passou de R$ 727.120,28 em 2022 para R$ 770.003,12 em 2024. Foto: Flickr

Nas eleições de 2022, quando concorria a vice-governadora de São Paulo na chapa do então candidato Fernando Haddad (PT), o patrimônio declarado por Lúcia era 5,5% menor, de R$ 727.120,28. Na época, a esposa de Márcio França (PSB) declarou R$ 565.000,00 em VGBL, R$ 70.000,00 em empréstimos e R$ 59.400,00 em participações empresariais.

Descritos como ‘outras aplicações e investimentos’, Lúcia declarou ter R$ 19.313,84. Já em fundos de investimentos de renda fixa, o valor declarado foi de R$ 13.206,44. Ela também havia declarado, em ‘outros bens e direitos’, também sem detalhamento, o montante de R$ 200,00.