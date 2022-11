Tarcísio anuncia Eleuses Paiva como secretário de Saúde em São Paulo

Publicidade

A equipe do governador eleito Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou nesta quarta-feira, 23, que o médico Eleuses Paiva (PSD) será o novo secretário de Saúde a partir de janeiro de 2023.

Paiva foi presidente da Associação Médica Brasileira por dois mandatos, de 1999 a 2005. Ex-vice-prefeito de São José do Rio Preto (SP), ele é um dos nomes indicados pelo grupo político de Gilberto Kassab (PSD). Especializado em medicina nuclear pela USP, o médico atuou na Câmara dos Deputados em três legislaturas, duas delas assumindo como suplente.

O futuro secretário foi defensor da ampliação do acesso à vacina anticovid ao longo da pandemia para controlar a disseminação do vírus. Também defendeu o uso de máscaras, além de ser crítico à falta de diálogo do governo federal com Estados e municípios durante os surtos da doença. A postura de Paiva destoa de medidas propostas pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), que discordava, por exemplo, do distanciamento social para impedir o aumento de casos da doença.

Durante a campanha, Paiva disse que um dos focos do novo governo será a integração da atenção primária com as prefeituras e o investimento na telemedicina.

Eleuses foi um dos primeiros nomes citados por Tarcísio durante a campanha para assumir um cargo em secretaria. Ele é o segundo secretário anunciado pelo governador eleito. O atual responsável pela secretaria de Educação no Paraná, Renato Feder, ocupará a pasta homônima em São Paulo.

Tarcísio de Freitas (Republicanos) durante evento da campanha ao lado do médico Eleuses Paiva Foto: Gustavo Queiroz/Estadão

Ao assumir como deputado suplente neste ano, Eleuses foi favorável ao fim do rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que obriga planos de saúde a cobrir tratamentos que estão fora da lista obrigatória de procedimentos previstos.

Transição

O grupo que atua na transição entre gestões está reunido desde segunda-feira no edifício Cidade I. Ontem, 105 nomes foram anunciados para participar da equipe e dialogar com o governo de Rodrigo Garcia (PSDB).

Nesta quarta-feira, 23, a equipe discutiu assuntos relacionados ao orçamento público e recursos humanos. Pela manhã, a equipe se reuniu com Philippe Duchateau, da secretaria de Orçamento e Gestão do Estado. Além de Tarcísio, participaram dos encontros Priscilla Perdicaris, indicada na equipe de coordenação, o vice-governador eleito Felicio Ramuth, o ex-secretário de Esportes de São Paulo Aildo Rodrigues, e Marcelo Branco, que foi secretário de Transportes na capital paulista e presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano. Branco é um dos nomes ligados ao PSD cotados para assumir uma secretaria na administração de Tarcísio.

Tarcísio também se reuniu com o deputado estadual Gilmaci Santos (Republicanos), parlamentar cotado para assumir a liderança do governo na Assembleia Legislativa de São Paulo em 2023, e com o presidente do PTB paulista Otavio Fakhoury, que apresentou nomes ao governador eleito para a área econômica. O partido está em processo de fusão com o Patriota.