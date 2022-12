Tarcísio anuncia presidente da Petrobras para secretaria de Gestão e Governo Digital em São Paulo

O grupo de transição do governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira, 30, os nomes de três novos secretários e um dirigente que vão compor a nova administração paulista, dois deles ligados ao ministro da Economia Paulo Guedes.

Um deles é o atual presidente da Petrobras, Caio Paes de Andrade, que vai deixar o cargo para assumir a pasta de Gestão e Governo Digital. Hoje, a pasta incorpora a estrutura de Orçamento, que deve ser integrada pela secretaria de Fazenda.

Já o secretário de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Lucas Couto Ferraz, foi confirmado na secretaria de Assuntos Internacionais e Laís Vita, atual chefe da assessoria de imprensa de Tarcísio, na Comunicação.

Caio Paes de Andrade, presidente da Petrobras, vai deixar a Companhia para assumir secretaria em São Paulo

O Superintendente Regional do DNIT em São Paulo, Coronel Sérgio Codelo, vai assumir o Departamento de Estradas de Rodagem, vinculado à futura supersecretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Transportes. A escolha efetiva a tentativa de desalojar o grupo político ligado ao vereador Milton Leite (União Brasil) das pastas vinculadas ao setor.

Até o momento, 10 secretários foram anunciados. Entre eles, o deputado federal bolsonarista Guilherme Derrite (PL), confirmado na Segurança Pública, e o ex-prefeito e presidente do PSD, Gilberto Kassab, na secretaria de Governo.

Após sondar o ministro da Economia Paulo Guedes, para ser secretário da Fazenda em São Paulo, o governador eleito Tarcísio de Freitas (Republicanos) escolheu dois nomes ligados a ele para seu secretariado.

Antes de assumir a Petrobras, Caio Paes de Andrade foi secretário especial de desburocratização de Guedes e também atuou em processos de digitalização do governo.

Quarto indicado pelo governo Bolsonaro à Petrobras, ele assumiu a Companhia em junho deste ano, com o objetivo de segurar os preços dos combustíveis. Caio de Andrade teve sua nomeação questionada na justiça por possuir experiência prévia no setor de óleo e gás.

Em nota, a Petrobras informou que Andrade segue não participará da transição em São Paulo, período que se encerra na posse de Tarcísio, no começo de janeiro.

“Como presidente da Petrobras, continuará dando exclusiva atenção à passagem de comando que ocorrerá na Companhia, colaborando em conjunto com os demais Diretores Executivos para uma transição profissional, transparente e aderente às boas regras de governança”, escreveu.

Já Lucas Pedreira do Couto, que chefia a secretaria de Comércio Exterior no governo federal, é mestre em Engenharia Química pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, e doutor em Economia pela Escola de Pós-Graduação em Economia (EPGE) da Fundação Getúlio Vargas.

A chegada de Ferraz e Paes de Andrade confirma o domínio de nomes vinculados a Guedes no secretariado paulista. Além deles, o economista Samuel Kinoshita e o coordenador da transição Guilherme Afif, que foram assessores do ministro, também devem assumir cargos na gestão.

Já Laís Vita coordenou a equipe de comunicação ao longo da campanha eleitoral e chefiou a Assessoria Especial de Comunicação do Ministério da Infraestrutura quando Tarcísio era ministro. Ela é jornalista formada pela Universidade Federal da Bahia.

Veja os demais indicados para as pastas:

Educação: O escolhido para chefiar a pasta foi Renato Feder, paulistano que deixará o posto de secretário de Educação do Paraná para assumir a função no Estado natal. Feder é graduado em Administração pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e mestre em Economia pela USP.

Saúde: O futuro secretário de Saúde de São Paulo será o médico Eleuses Paiva. Ele foi presidente da Associação Médica Brasileira por dois mandatos, de 1999 a 2005. Ex-vice-prefeito de São José do Rio Preto (SP), é um dos nomes indicados pelo grupo político de Gilberto Kassab (PSD). Paiva foi da ampliação do acesso à vacina anticovid ao longo da pandemia para controlar a disseminação do vírus.

Casa Civil: O novo chefe da Casa Civil será o advogado Arthur Lima, que compõe o quadro de secretários indicados pelo próprio governador eleito e é considerado um nome técnico, que não tem filiação partidária. Lima chegou a ocupar o cargo de diretor-presidente da Empresa de Planejamento e Logística (atual Infra S.A.) e foi diretor-executivo do Fundo de Saúde da Secretaria de Saúde do governo do Distrito Federal

Infraestrutura, Meio Ambiente e Transportes: O nome escolhido por Tarcísio para chefiar a secretaria análoga ao ministério que ele comandou na gestão Bolsonaro é Natalia Resende. Ela vai comandar uma “supersecretaria”, que incorpora a de Infraestrutura e Meio Ambiente com a de Logística e Transportes. Graduada em direito e engenharia civil, ela é procuradora federal e foi consultora jurídica no ministério da Infraestrutura.

Governo: O novo secretário de Governo da nova gestão será o presidente do PSD Gilberto Kassab. O anúncio oficial ainda não foi feito pelo novo governo, mas Tarcísio de Freitas confirmou a informação ao ser questionado por jornalistas ao chegar a evento organizado pelo Esfera Brasil, em hotel no Guarujá.

Segurança Pública: Indicado pelo clã Bolsonaro, Guilherme Derrite é oficial da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP) e comandou a Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) de 2010 a 2013. O deputado é afinado com a ala mais ideológica do bolsonarismo e já se manifestou contra o uso de câmeras nos uniformes dos policiais.

Turismo: Roberto Lucena, que é pastor evangélico e está no terceiro mandato como deputado federal, será o novo secretário do Turismo. Lucena chefiou a pasta em São Paulo em 2015 e 2016 no governo Geraldo Alckmin e vice-presidente da Comissão do Turismo da Câmara dos Deputados.