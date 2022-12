Tarcísio anuncia Rafael Benini para secretaria dedicada às parcerias de investimentos

O governador eleito de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou nesta quarta-feira, 7, mais um nome que atuou com ele no Ministério da Infraestrutura no governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) para assumir uma secretaria no Estado. O economista Rafael Benini vai chefiar uma pasta dedicada ao gerenciamento de projetos de Concessão e Parcerias Público-Privadas.

O anúncio ocorreu em painel do III Fórum sobre Infraestrutura, com a presença do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), de Mato Grosso, Mauro Mendes (União), e do Paraná, Ratinho Júnior (PSD).

Benini foi diretor da Empresa de Planejamento e Logística (atual Infra S.A.), vinculada ao Ministério da Infraestrutura, e comandou a área de Controle Econômico Financeiro da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

“Vamos criar uma secretaria de dedicada às parcerias de investimentos”, disse Tarcísio. “Rafael Benini trabalhou comigo no Ministério da Infraestrutura, estruturando novos projetos de parceria. Foi extremamente bem-sucedido nos projetos que desenvolveu.”

“Nosso foco vai ser atrair investimento privado. Sabemos que é um desafio atrair em um momento em que a liquidez enxuga. O movimento de elevação de taxa de juros é uma constante, vemos uma drenagem de liquidez e isso aumenta o desafio de atrair capital estrangeiro”, afirmou.

De acordo com o governador eleito, a secretaria terá foco em estruturar projetos de parceria. Atualmente, a administração paulista possui a pasta de Projetos e Ações Estratégicas, que ocupa função similar de coordenar projetos com a iniciativa privada.

O nomeado é considerado da cota pessoal de Tarcísio e não tem relação com partidos. Nesta terça-feira, 6, Tarcísio anunciou outros três nomes que atuaram nos ministérios da Infraestrutura e da Economia nos últimos quatro anos para assumir o primeiro escalão do governo estadual, entre eles o atual presidente da Petrobras, Caio Paes de Andrade.

Além deles, Arthur Lima, futuro chefe da Casa Civil, e Natalia Resende, que será secretária de Infraestrutura, Meio Ambiente e Transportes, também contribuíram com o Ministério da Infraestrutura, pasta que foi comandada por Tarcísio.

O economista Samuel Kinoshita, que foi assessor do ministro da Economia Paulo Guedes, deve assumir a pasta da Fazenda.

Durante seu discurso, Tarcísio afirmou que o compromisso fiscal é essencial e destacou que um dos focos de sua gestão será o de atrair investimento privado. Ele reforçou que seu projeto de infraestrutura no Estado prevê expansão do transporte metroferroviário, sobretudo na região metropolitana, ampliação na concessão de rodovias e reedição de editais com novas licitações.

O governador eleito disse ainda que vai investir em trens de passageiros, na ligação entre Campinas e a capital.