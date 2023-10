Tarcísio de Freitas dá dicas culturais: canção de Bruno e Marrone e filme da máfia italiana

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, já tornou pública sua admiração pela música sertaneja. Aos leitores do Estadão, o político indica uma composição gravada pela dupla Bruno e Marrone. Na série Para ver, ouvir e pensar, ele também sugere um clássico do cinema sobre a máfia e um livro do professor e doutor em Economista Ricardo Paes de Barros.

Um livro

Tarcísio de Freitas indica a obra “Diretrizes para o desenho de uma política para a Superação da Pobreza”, de Ricardo Paes de Barros e Laura Machado. Segundo relato produzido pelo Insper, instituto onde os dois economistas dão aula, o livro propõe a criação da “figura do agente de desenvolvimento familiar, profissional que identificaria as famílias e daria apoio a elas em busca da autonomia”.

Uma música

Na campanha do ano passado para o governo de São Paulo, o engenheiro e ex-ministro do governo Jair Bolsonaro venceu a timidez e soltou a voz. Na internet circulam vídeos de Tarcísio cantando a música de “Boate azul”. A canção foi composta por músico Benedito Seviéro em 1963. O governador conhece a história do compositor que teve a obra gravada por várias duplas sertanejas e foi hit na voz de Bruno e Marrone.

Ainda que afinação não seja o forte do governador, ele também sabe a letra de cor:

“Doente de amor, procurei remédio na vida noturna

Com a flor da noite em uma boate aqui na zona sul

A dor do amor é com outro amor que a gente cura

Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul”





Um filme

Tarcísio de Freitas indica o terceiro filme da trilogia O Poderoso Chefão, do cineasta Francis Ford Coppola. A primeira produção é de 1972, mas o governador prefere indicar a última da trilogia, lançada em 1990, e encerra a saga da família mafiosa Corleone.

