Tarcísio de Freitas é entrevistado por Rádio Eldorado e ‘Estadão’

O candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, o ex-ministro Tarcísio de Freitas, será entrevistado pela Rádio Eldorado e pelo Estadão na manhã desta terça-feira 25.

A entrevista – que terá a participação dos âncoras da rádio, Carolina Ercolin e Haisem Abaki, e da jornalista do Estadão Mariana Caetano – vai ao ar no Jornal Eldorado, ao vivo, às 8h30, e terá duração de meia-hora. É possível acompanhar a entrevista na rádio (FM 107,3 em São Paulo), nos canais digitais e em vídeo no site, no YouTube e nas redes sociais do Estadão.

Entrevista com Tarcísio terá 2h30 de duração. Foto: Alex Silva/Estadão

No dia seguinte, será a vez do ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, que está na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes com Tarcísio.

No primeiro turno, o candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, teve 9,8 milhões de votos (42,3%), enquanto o petista recebeu 8,3 milhões de votos, 35,7% do total contabilizado pela Justiça Eleitoral.