Tarcísio de Freitas encerra campanha ao governo no ‘palco’ de Lula

O candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, encerrou sua campanha ao Palácio dos Bandeirantes em São Bernardo do Campo, berço político do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O ex-ministro de Jair Bolsonaro participou de uma carreata que terminou na histórica praça da Igreja Matriz. O local é emblemático para petistas por ter sido usado diversas vezes por Lula para comícios e atividades políticas.

Tarcísio minimizou críticas de que sua campanha teria nacionalizado a disputa e focado pouco em projetos para São Paulo. Ele também argumentou que pontos críticos das últimas semanas, como o tiroteio em Paraisópolis que interrompeu uma de suas agendas e a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson (PTB), não afetaram a campanha.

“É simbólico encerrar aqui. São Bernardo não quer mais o PT. A gente tem um prefeito superbem avaliado. Vamos ter um resultado extraordinário”, disse, em referência ao prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando (PSDB), que se tornou um dos principais cabos eleitorais de Tarcísio no segundo turno. No município, Fernando Haddad (PT) venceu no primeiro turno.

O ex-ministro também disse que o tracking da campanha indica sua vitória contra Haddad . No primeiro turno, Tarcísio saiu na dianteira - resultado que surpreendeu as equipes dos dois candidatos.

O candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), durante carreata em São Bernardo do Campo, neste sábado, 29 de outubro de 2022, véspera da eleição.

“Não houve oscilação (nas intenções de voto), a gente continua com uma vantagem muito confortável. A gente está vendo o presidente crescendo, então acreditamos em uma virada na eleição presidencial”, argumentou. Tarcísio argumentou ainda que “não há riscos” de a campanha questionar o resultado das urnas. “Era natural algum nível de polarização, o que acontece no Brasil tem reflexo em São Paulo”, completou.

Moradores do município acompanharam a carreata, que partiu de uma região próxima ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, e fez o mesmo trajeto que uma carreata realizada por Haddad no começo do mês. Alguns lojistas e pedestres manifestaram apoio a Lula. O locutor da carreata reagiu aos gritos contrários dizendo que as pessoas “esqueceram quem roubou esse País”. Na praça principal, um grupo de apoiadores do PT se misturou aos bolsonaristas, mas não houve confusão.

Tarcísio esteve acompanhado do prefeito Orlando Morando e do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Sem poder pedir votos em comício por causa da legislação eleitoral, ele apenas tirou fotos e disse no microfone estar “muito feliz” de encerrar a campanha em São Bernardo.

Tarcísio termina neste sábado um segundo turno mais atribulado que o primeiro. No começo do mês, chegou a dizer que não estaria no mesmo palanque que o governador Rodrigo Garcia (PSDB), derrotado nas urnas. O apoio do PSDB, porém, colocou os dois em eventos lado a lado, como quando Garcia organizou um encontro com prefeitos tucanos para apoiar o ex-ministro e o presidente.

O candidato do Republicanos também angariou o endosso do PP, MDB, Cidadania e União Brasil no segundo turno. A campanha ainda ficou marcada por uma troca de tiros que ocorreu em Paraisópolis e interrompeu uma de suas agendas. Tarcísio chegou a dizer na ocasião que tinha sido atacado, o que gerou críticas de seus opositores.

Neste domingo, ele vota pela manhã em São José dos Campos e depois vai a um hotel no centro da capital acompanhar a apuração dos votos.