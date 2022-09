Tarcísio incentiva povo ir à rua no 7 de Setembro, mas condena atos antidemocráticos

Candidato ao governo de São Paulo, o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) incentivou a população a ir às ruas nesta quarta-feira, 7, e participar das comemorações do Sete de Setembro no bicentenário da Independência do Brasil. A data deve ser marcada por atos de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição.

“Incentivo todo mundo a ir para rua comemorar. É um momento especial e muita gente lutou para que a gente tivesse esse status, essa dimensão territorial e a unidade da língua”, afirma o candidato, durante uma visita à Cooperativa de Coleta Seletiva da Capela do Socorro (Coopercaps), na manhã desta terça-feira, 6.

Tarcísio, porém, disse que condena qualquer ato antidemocrático que possa ocorrer. O policiamento em torno do Supremo Tribunal Federal (STF), na Esplanada dos Ministérios, foi inclusive reforçado pelo receio de “lobos solitários” atacarem a sede da Corte. Apoiadores do presidente têm aumentado os ataques ao Supremo.

“Acho que (atos antidemocráticos) não têm nada a ver com a data, não têm nada a ver com o momento, com o que a gente está vivendo. O momento é muito positivo, então vamos transformar isso em motivação para ir mais longe”, disse, citando, em seguida, as perspectivas de crescimento econômico previstas pata o País pelo Banco Mundial e e Banco Central.

Candidato ao governo de SP Tarcísio de Freitas (Republicanos) em visita à uma cooperativa de materiais recicláveis, nesta terça-feira, 6.

Durante a visita, Tarcísio desaprovou a decisão do ministro Edson Fachin, do STF, de suspender os decretos que flexibilizam a compra e uso de armas, emitidos pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição. Tarcísio afirma que há uma “desorganização institucional” e que “a turma extrapola” ao reverter as decisões do presidente.

“Lamento o fato de a vontade expressa nas urnas, às vezes, não ser respeitada. Quando o presidente se candidatou, ele disse que a linha era essa e esse foi o projeto eleito em 2018, goste ou não. Então tinha que haver um respeito maior às decisões do Executivo que foram escrutinadas pelas urnas. Se fala tanto em autoritarismo, mas aquilo que foi decidido pela sociedade numa eleição não é respeitado”, critica.

Tarcísio questiona ainda a legalidade da ação tomada pelo STF. “Havia uma política de facilitar posse e porte de arma, colocado de forma muito clara na campanha de 2018. Presidente é eleito, resolve cumprir aquilo que estabeleceu, e aí, de repente, vem o Judiciário, não concorda. Qual é a ilegalidade que tem nisso? Qual é a inconstitucionalidade que tem isso?”, indaga.

Candidato ao governo de SP Tarcísio de Freitas condena atos antidemocráticos no 7 de setembro Foto: Marcela Villar/Estadão

“Acho que a turma extrapola. Existe uma desorganização institucional e a gente precisa recuperar a normalidade institucional. Há de se ter um respeito aos poderes. A turma avança muito, não pode ser assim. Tem que ter respeito pelo caminho escolhido pela própria sociedade”, completa.

Recursos de campanha

O ex-ministro ainda disse compreender as “dificuldades do partido” no repasse de verbas para candidatos. Dos quase R$ 7,5 milhões gastos até agora com a campanha, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 46% foram de doações de pessoas físicas e não da legenda. “O partido está me ajudando como pode e estou tendo todo o suporte. Obviamente, existe uma quantidade muito grande de candidatos para atender”, declara.

Ele acrescenta que tem usado muito as redes sociais para chegar ao eleitor. “Vamos fazer uma campanha barata e bem sucedida. A era das campanhas faraônicas, com quantidade enorme de recursos, se substituiu por muita coisa. As redes sociais estão aí para isso, a gente consegue se comunicar diretamente com as pessoas”, adiciona.

Meio Ambiente

Em relação a propostas voltadas para o meio ambiente, Tarcísio disse que, se eleito, pretende criar campanhas publicitárias para conscientizar a população sobre a separação do lixo. “O lixo tem valor econômico e a partir do momento que a gente entende isso, que as crianças entendem isso desde cedo, a gente vai aumentar muito o percentual do lixo a ser reaproveitado”, propõe. Ele ainda pretende reduzir cargas tributárias para o setor e dar crédito para cooperativas comprarem máquinas que reaproveitam materiais recicláveis.

O ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações do Brasil, Marcos Pontes (PL), candidato ao Senado por São Paulo, também estava presente.

De acordo com a assessoria de imprensa do candidato Tarcísio de Freitas, ele tem planejado participar ainda de três debates na televisão. O primeiro é na TV Cultura, no dia 13, o segundo no SBT em parceria com o Estadão, Veja, CNN e Terra, no dia 17, e o último na Globo, dia 27 de setembro.