Tarcísio é liberado pelos médicos e viajará para Paris após retirada de cálculo renal

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) realizou novos exames na manhã desta quarta-feira, 29, e foi liberado pela equipe médica que o acompanha em Londres, na Inglaterra. Ele se dirigirá a Paris, na França, na quinta-feira (30), para retomar a agenda internacional e participar de encontros bilaterais.

A agenda do governador na capital francesa ainda não foi divulgada, mas, antes de ele ter uma crise nos rins e precisar ser internado, a previsão era de que Tarcísio assinasse um acordo com o Instituto Pasteur e participasse de reuniões com empresas.

Tarcísio deu entrada em hospital de Londres na segunda-feira para retirada de um cálculo renal Foto: WILTON JUNIOR / ESTADÃO - 9/3/23

Na segunda-feira, 27, o governador de São Paulo chegou a fazer uma apresentação em Londres, na Inglaterra, para fundos de investimentos, CEOs e empresários sobre o portfólio do Estado em concessões, parcerias público-privadas e privatizações. Mas, Tarcísio teve uma crise nos rins e foi encaminhado ao hospital para exames, onde foi constatada a necessidade de retirada de um cálculo renal.

Na ausência de Tarcísio, coube ao secretário de Negócios Internacionais, Lucas Ferraz, representar o Estado em reuniões com empresários locais. Nesta quarta-feira, por exemplo, ele participa de encontros em Madri, na Espanha. Segundo o governo, o objetivo da viagem pela Europa é atrair investimentos para o Estado.