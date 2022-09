Tarcísio diz que ações contra Bolsonaro sobre 7 de Setembro são ‘dor de cotovelo’

O candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirma que os processos judiciais movidos contra o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, sobre seu discurso no 7 de Setembro são “dor de cotovelo”. Bolsonaro foi acionado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por pelo menos cinco partidos por abuso de poder político e econômico. As legendas dizem que o presidente utilizou da data do bicentenário da Independência para promover campanha política.

“É a famosa dor de cotovelo. O presidente fez um discurso extremamente positivo, falou de entregas, falou do momento em que o Brasil viveu nesses últimos anos, falou de futuro, de recuperação econômica. Tudo é muito aderente à data que nós vivemos ontem”, avalia Tarcísio, que participou de um evento com empresários promovido pela Associação Comercial de São Paulo, nesta quinta-feira, 8.

Candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) conversa com imprensa após evento na Associação Comercial de São Paulo, nesta quinta-feira, 9 Foto: Marcela Villar/Estadão

Para Tarcísio, ex-ministro da Infraestrutura, Bolsonaro mostrou “uma capacidade de mobilização inigualável”. “Ninguém conseguiria botar aquela quantidade de pessoas na rua vestindo verde e amarelo. Houve um resgate de patriotismo. Entendo que a ciência política vai estudar esse fenômeno durante muito tempo, porque é inigualável. É único, uma liderança como a gente não viu na história recente do Brasil. O resto é dor de cotovelo. E deve doer muito mesmo”, afirma.

Pesquisa Quaest

Em relação à pesquisa Quaest, divulgada nesta quinta, Tarcísio atribui a alta das intenções de voto à associação de sua imagem com a de Bolsonaro. Desde o último levantamento, ele cresceu seis pontos percentuais e soma 20% do eleitorado do Estado. “A partir do momento que os eleitores começam a descobrir que o presidente tem um candidato em São Paulo, a adesão é imediata e muito sólida. Neste momento que o presidente cresce, a gente cresce junto”, avalia.

A polarização nacional, segundo Tarcísio, o ajudará no dia 2 de outubro. “O Brasil está polarizado e tem dois lados muito claros. Isso vai acontecer em São Paulo também. Essa identidade minha com o presidente acaba fazendo com que os eleitores do presidente tomem a decisão por nossa linha”, acrescenta.

Com a campanha mais tempo nas ruas, ele ainda diz que a população tem aderido ao projeto de governo. “Quem conhece, gosta”, diz. Os paulistas, segundo ele, têm inclusive dado sugestões e adicionado itens às propostas. “As pessoas estão comprando nosso projeto, incentivando, dando sugestões. Tem uma participação delas na construção desse plano, que passa a ser um plano de várias mãos”, afirma. Para ele, “já está na hora de São Paulo experimentar uma coisa diferente”, em referência aos cinco anos consecutivos de governos tucanos.

O candidato foi ovacionado no evento, realizado no Clube Atlético Juventus, em São Paulo. Antes de subir ao palco, a plateia gritava seu nome - muitos de pé, pois não havia cadeira suficiente para a quantidade de pessoas. Ao final, os apoiadores se espremiam para tirar foto com ele. Os elogios vieram inclusive do ministro da Economia, Paulo Guedes, primeiro a discursar no evento. “Vou tirar a gravata para não dizerem que estou aqui como ministro. Agora é o cidadão Paulo Guedes”, brinca. “E aí eu posso pedir voto para o Tarcísio”, completa o ministro, antes de iniciar sua fala.

Paulo Guedes exaltou medidas de Jair Bolsonaro (PL) durante discurso Foto: Dida Sampaio/Estadão

Em 50 minutos de discurso, Guedes falou de ações feitas no Ministério, das dificuldades trazidas na economia pela pandemia da covid-19 e pela guerra na Ucrânia e caminhos que o Brasil tem para crescer. Também aproveitou para criticar o governo anterior. “O Brasil estava quebrado. O modelo estatista corrompeu a democracia brasileira e ao mesmo tempo estagnou a economia”, declara. Ele ainda disse que “ao invés de roubar a população brasileira”, privatizou estatais como Eletrobras e está “devolvendo o patrimônio do povo”.

O ministro citou que outros países “têm que parar de bater no Brasil” e ajudar o país a investir. Ele citou um diálogo com um ministro da França sobre a Amazônia. “Ele disse: ‘vocês estão queimando a Amazônia’. E eu disse: vocês estão queimando a Notre Dame, que é um quarteirão. Se você não consegue tomar conta de um quarteirão, como é que vou tomar conta de uma área que é maior que a Europa?”, compara.