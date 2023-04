Tarcísio diz que convidou Bolsonaro para visitar o Bandeirantes: ‘Vou recebê-lo de braços abertos’

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou nesta segunda-feira, 10, que convidou o ex-presidente Jair Bolsonaro para uma visita ao Palácio dos Bandeirantes. O encontro ainda não tem data marcada, mas o chefe do Executivo paulista disse que receberá o ex-presidente “de braços abertos” quando ele for a São Paulo. Tarcísio foi ministro da Infraestrutura de Bolsonaro e usou isso como seu maior ativo eleitoral na disputa pelo Bandeirantes em 2022.

“Se vier a São Paulo será muito bem recebido, vou recebê-lo de braços abertos”, disse Tarcísio. “Não tem nada previsto, (a volta dele ao Brasil) não muda nada, tenho uma relação de amizade com o presidente, a gente se fala com alguma frequência. Já fiz o convite para ele vir aqui no Palácio. É um amigo que eu tenho, uma pessoa de confiança para mim, me abriu portas que ninguém abriria, me tornou ministro e sempre me incentivou muito.”

Tarcísio de Freitas se elegeu em São Paulo no palanque de Jair Bolsonaro e chegou a participar de motociatas com o ex-presidente. Foto: Andre Penner/AP Photo

As declarações foram feitas a jornalistas na saída da coletiva em que o governo apresentou o resultado dos primeiros 100 dias de trabalho. Tarcísio expressou gratidão ao ex-presidente pelo apoio nas eleições. Segundo ele, Bolsonaro o ajudou por “divulgar muito” o que ele fazia. “O presidente tem uma característica, ele nunca disse ‘eu fiz isso, eu fiz aquilo’. Era ‘ministro tal fez isso, ministro tal fez aquilo’. Então ele jogava crédito para os outros. Ele me deu muito crédito”, afirmou.

Apesar de ter sido eleito com o apoio do ex-presidente, Tarcísio se desvinculou do ex-presidente ao caminhar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva entre os prédios dos Poderes após o ataque de 8 de janeiro e aceitar colaboração com o petista após a tragédia causada por fortes chuvas no litoral norte. O governador também já disse não ser um “bolsonarista raiz” e tenta demonstrar perfil mais técnico que ideológico.

No mesmo evento, Tarcísio agradeceu o governo federal pela colaboração em temas como a concessão do porto de Santos, sem citar o presidente Lula. “Agradeço a porta aberta que tenho encontrado com o governo federal, temos tido conversas muito boas”, disse.