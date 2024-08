Tarcísio diz que Marçal ‘baixou muito o nível’ das eleições na cidade de São Paulo

“São Paulo não merece isso. É uma cidade muito grande. Tem uma operação em curso entre governo do Estado e Prefeitura que está rendendo muitos frutos. Então, tem um lado que tem proposta”. O Republicanos, no pleito deste ano, apoia o atual prefeito e candidato à reeleição Ricardo Nunes, do MDB. Foi o próprio Tarcísio, inclusive, que oficializou o candidato a vice, coronel Ricardo de Mello Araújo (PL), na chapa do emedebista.

A indicação do militar foi feita por Jair Bolsonaro (PL) e a confirmação de um nome alinhado à direita no posto de vice selou de vez o apoio do ex-presidente ao antigo vice-prefeito da cidade. Mesmo assim, Nunes não é visto como um ‘bolsonarista’ por parte do eleitorado, e Marçal tenta apostar no bolsonarismo raiz para alavancar sua candidatura.