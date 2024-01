Tarcísio entrega mais de mil títulos de terra no Oeste de São Paulo no aniversário do MST

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, entregou 1,2 mil títulos de terras nesta quarta-feira, 24, a famílias de assentados no Pontal do Paranapanema, no Oeste do Estado. A agenda coincidiu com o aniversário de 40 anos do MST, celebrado dois dias antes. O movimento atua naquela região desde os anos 1990.

Esta política, inspirada na gestão de Jair Bolsonaro, tem como um de seus objetivos desarticular grupos ligados à esquerda que promovem a ocupação de terras e beneficia também grandes e médios produtores rurais com problemas escriturários. "Essa ação que nós estamos fazendo, que envolve muito esforço para dar o título para todo mundo, é justamente para trazer segurança jurídica. É para mostrar para as pessoas que não precisa invadir terra", disse o governador após a cerimônia.

Tarcísio de Freitas entrega 1,2 mil títulos de terras a famílias de assentados no Pontal do Paranapanema, no Oeste do Estado Foto: Celio Messias/Governo do Estado de SP

Delwek Matheus, membro da coordenação nacional do MST, rebate o entendimento do governador e diz que a ação do Estado só foi possível devido à ação do movimento no passado. “Os assentados que receberam títulos do Tarcísio são fruto das ocupações feitas pelo MST. Se ele está legitimando os assentados, é porque temos que continuar ocupando terras em São Paulo”, diz.

O secretário de Agricultura, Guilherme Piai, promete entregar títulos a todos os assentados antes do fim do mandato de Tarcísio. No início da gestão de Tarcísio, ele foi presidente do Instituto de Terras de São Paulo (Itesp), órgão responsável pela regularização fundiária no Estado. Com a saída de Antonio Junqueira do comando da Agricultura, assumiu a titularidade da pasta.

Parte desses terrenos eram disputados pelo próprio governo na Justiça, mas passaram a ser entregues aos ocupantes com descontos. O custo, nestes casos, é mais alto, de 30% a 40% do valor da terra nua. Aqueles que não eram alvos de ações são vendidos por 10% do preço. Ou seja, o desconto chega a 90%.

Esta política passou a ser possível em junho de 2022, quando foi aprovada a Lei 17.557/2022, que permite a regularização das terras mediante desconto do poder público. O PT ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a legislação. A legenda alega que a política autoriza o Estado a vender grandes terras devolutas por valores abaixo do valor de mercado, e não segue critérios sociais de uma reforma agrária.

A Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República deram pareceres favoráveis à ação do PT. Relatora do caso, a ministra Cármen Lúcia o retirou de pauta em novembro do ano passado, quando estava prevista a votação. A decisão da magistrada foi tomada após Tarcísio despachar com os ministros Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Luiz Fux, Luís Roberto Barroso e Dias Toffoli para defender a constitucionalidade da lei.

Em 2023, mais de 6 mil imóveis foram regularizados por meio da entrega de títulos de domínio, termos de consolidação ou individualização de matrículas em áreas urbanas e rurais.