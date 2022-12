Tarcísio escolhe ex-assessor de Guedes para chefiar Desenvolvimento Econômico em São Paulo

O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), escolheu o ex-assessor especial do Ministério da Economia Jorge Luiz Lima para chefiar a secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Paulo.

Lima atuou na assessoria do ministro da Economia Paulo Guedes entre 2021 e 2022. Antes, foi secretário nacional de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação e coordenou um projeto de redução do Custo Brasil.

Tarcísio de Freitas escolheu ex-assessores de Paulo Guedes para secretariado paulista Foto: Marcos Corrêa/PR

Ele é o quinto nome vinculado a Guedes que deve assumir uma secretaria em São Paulo. Também foram escolhidos por Tarcísio o presidente da Petrobras, Caio Paes de Andrade (Gestão e Governo Digital), o atual chefe da secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Lucas Ferraz (Assuntos Internacionais), e o economista Samuel Kinoshita (Fazenda e Planejamento). Guilherme Afif, atual coordenador da transição e ex-assessor do ministro da Economia, também deve assumir um cargo na gestão paulista.

Em seu perfil pessoal no Linkedin, o futuro secretário lista diversas empresas em que atuou como CEO ou gerente, entre elas, estão ISS Brasil, Grupo Semco, AGV Logística Saúde, BRF e JSL. No momento, é vice-presidente do Grupo H, fintech especializada em crédito.

Lima também compôs o conselho de empresas como a Caixa Econômica Federal, a Empresa Brasileira de Comunicações e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial.