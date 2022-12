Tarcísio escolhe Gilberto Nascimento Jr. para assumir a secretaria de Desenvolvimento Social

O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), escolheu o vereador da capital paulista Gilberto Nascimento Jr. (PSC) como o secretário de Desenvolvimento Social do Estado.

É a segunda vez que Gilberto assume a pasta no Executivo estadual, quando desempenhou a função no governo Márcio França, em 2018. Ele também foi secretário-adjunto de Desenvolvimento Metropolitano e de Justiça no governo Geraldo Alckmin. A informação foi antecipada pelo jornal O Globo e confirmada pelo Estadão.

Leia também Moraes dá 48 horas para ministro da Justiça e governo do DF informarem ações para conter vandalismo

Gilberto Nascimento Jr. (à direita), posa com o pai em foto com Tarcísio

Filho do deputado federal Gilberto Nascimento (PSC-SP), o vereador é ligado a grupos evangélicos e defende uma agenda política conservadora e compõe a bancada cristã da Câmara Municipal de São Paulo. Ele é o único parlamentar do PSC - que está com a fusão com o Podemos em andamento - na Casa.

Guilherme Afiff Domingos emplacou o aliado Nelson Hervey na superintendência do Sebrae-SP, mas o PSDB conseguiu manter o presidente do partido, Marco Vinholi — que tem o apoio do atual governador, Rodrigo Garcia (PSDB) para se manter no cargo — como diretor técnico.

A sigla esperava que o Sebrae fosse o primeiro gesto aos tucanos após o apoio no segundo turno a Tarcísio, mas o acordo foi barrado por Afif e o ex-prefeito de São Paulo Gilberto Kassab.