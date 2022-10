Tarcísio de Freitas vota em São José dos Campos e diz estar confiante na vitória nas urnas

Publicidade

O candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), votou usando uma camiseta amarela na manhã deste domingo, 30, em uma escola em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Ele defendeu que fez uma campanha limpa e se disse otimista pelo resultado.

“Falei com o presidente (Bolsonaro). Estamos tomados pelo otimismo”, disse. “A gente vê senso de confiança e responsabilidade, a gente vê que as pessoas estão depositando esperança nesse projeto”, completou.

Tarcísio vota em São José dos Campos

Esta é a segunda vez que Tarcísio vota no Colégio Saloni, em São José dos Campos. O município foi indicado pelo candidato carioca como domicílio eleitoral para as eleições de 2022. O local de votação ganhou destaque após, em uma entrevista, Tarcísio não saber dizer onde votaria no primeiro turno.

Questionado sobre o episódio deste sábado, 29, em que a deputada federal Carla Zambelli (PL), uma de suas principais aliadas, empunhou uma pistola enquanto perseguia um homem, Tarcísio não quis responder. “Não vi o que aconteceu, não acompanhei, não tenho nada para comentar”.

Líder nas pesquisas de intenção de voto, Tarcísio chegou a pé, por volta das 11h acompanhado da mulher, Cristiane Freitas, e do candidato a vice em sua chapa, Felício Ramuth (PSD).

Apoiadores se reuniram do lado de fora da escola. Alguns xingaram eleitores que compareceram no local de votação com adesivos pró-Lula. Quando Tarcísio chegou, bateram palma e gritaram o nome do candidato. Ele levou cerca de 10 minutos para conseguir chegar na sala onde votou, pois parou para tirar fotos dentro e fora da escola.

O candidato almoça com a família em São José dos Campos e depois vai à capital paulista, onde acompanha a apuração com aliados em um hotel.