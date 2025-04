Tarcísio, Michelle, Nikolas, Zema: veja quem já confirmou presença no ato de Bolsonaro na Paulista

O ato em defesa da anistia aos golpistas do 8 de Janeiro convocado por Jair Bolsonaro (PL) para a Avenida Paulista no domingo, 6, reunirá governadores, senadores e deputados. Além do ex-presidente, os principais expoentes do bolsonarismo estão confirmados: o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

Anfitrião ao lado de Tarcísio, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), também estará presente, assim como o presidente da Assembleia Legislativa paulista, André do Prado (PL). Como Nunes, o deputado trabalha para ser candidato ao Palácio dos Bandeirantes se Tarcísio decidir disputar a Presidência — outra possibilidade é que Prado seja vice na chapa do governador à reeleição.

Leia mais Bolsonaro usará ato na Paulista para testar adesão à anistia aos condenados por atos golpistas

O deputado federal e ex-ministro Ricardo Salles (Novo) está fora do País e não participará da manifestação. Salles também tem ambições eleitorais: é pré-candidato ao Senado, mas já avisou que tentará ser governador caso Tarcísio não tente o cargo novamente.

Nikolas, Bolsonaro e Jorginho Mello durante manifestação no Rio de Janeiro no mês passado FOTO Pedro Kirilos/Estadão Foto: Pedro Kirilos

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), foi convidado por Bolsonaro, mas ainda não respondeu, enquanto Mauro Mendes (União-MT) não se decidiu.

“Está havendo um processo natural de decantação da ação política. A sociedade está pedindo aos seus representantes que digam qual é o seu lado e de que forma eles vão se comportar. Estamos em um ano que antecede a eleição e muitos governadores são candidatos ao Senado ou à reeleição”, disse o senador Rogério Marinho (PL-RN), líder da oposição no Senado.

Além de Marinho, o ato contará com outras lideranças do PL no Congresso: Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder da sigla na Câmara, a deputada Caroline de Toni (PL-SC), líder da minoria, Altineu Côrtes (PL-RJ), vice-presidente da Casa, e o líder da oposição Zucco (PL-RS).

Publicidade

A deputada Carla Zambelli (PL-SP) não tem feito convocações para o ato em suas redes sociais — recentemente, Bolsonaro voltou a atribuir a ela a responsabilidade pela derrota em 2022 por causa do episódio em que ela perseguiu um apoiador de Lula com uma arma às vésperas do pleito. Zambelli passa por uma depressão profunda e sua assessoria informou que ela não estará presente.

Veja lista de quem já confirmou presença: