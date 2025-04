Tarcísio e Michelle são os preferidos para substituir inelegível Bolsonaro na direita em 2026

De acordo com a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 3, quando considerado o eleitorado geral, são 15% os que citam Tarcísio como quem deveria ser o candidato da direita. Enquanto isso, 14% apontam o nome de Michelle. Como a margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados, junto também com Pablo Marçal (PRTB), citado por 11% dos brasileiros.

Cotado como uma das opções pelo núcleo mais próximo do ex-presidente, o filho Eduardo Bolsonaro é citado por 4% do eleitorado geral, atrás, por exemplo, de Ratinho Júnior, escolhido por 9% e empatado com os governadores de Minas, Romeu Zema (Novo), e de Goiás, Ronaldo Caiado (União).