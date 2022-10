Tarcísio promete continuar projetos em andamento no interior em encontro com prefeitos

Continua após a publicidade

SOROCABA – Em busca de consolidar o apoio dos prefeitos em uma região em que já teve mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno das eleições, o candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), prometeu continuar as obras estaduais que já estão em andamento no interior. “Tem várias ações de governo que estão aí e nossa política é dar continuidade”, disse, durante reunião com os 27 prefeitos da região metropolitana de Sorocaba, na noite desta quinta-feira, 6, em Sorocaba.

Tarcísio disse que o objetivo é ampliar a votação. “O político é insaciável e a gente quer muito mais. Nossa gestão vai ser municipalista, de portas abertas, ouvindo os prefeitos. Nosso compromisso é a manutenção do que está andando. A obra que está lá na cidade vai andar, a gente não vai parar nada”, prometeu. Depois do primeiro turno, o republicano recebeu o apoio do candidato derrotado do PSDB, Rodrigo Garcia, atual governador do Estado. “O Rodrigo já colocou a estrutura que ele tinha nos municípios à nossa disposição e os prefeitos estão aderindo de forma maciça”, comentou.

Os prefeitos – a maioria do PSDB e de partidos que já são aliados a Tarcísio – participaram de uma reunião com o candidato, fechada à imprensa em um hotel da cidade. Foto: Jair Bolsonaro/Facebook

O prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos), que organizou o encontro, disse que foram convidados os outros 27 prefeitos da região metropolitana de Sorocaba e quatro mandatários de cidades limítrofes, como Capão Bonito e Vargem Grande Paulista. “São 31 prefeitos e todos vieram”, disse.

Os prefeitos – a maioria do PSDB e de partidos que já são aliados a Tarcísio – participaram de uma reunião com o candidato, fechada à imprensa em um hotel da cidade. "Vim para ouvir do Tarcísio se os compromissos que o governo estadual já assumiu com o nosso município serão cumpridos", disse o prefeito de Boituva, Edson Marcusso (Cidadania). Segundo ele, os compromissos se referem à liberação de R$ 25 milhões para pavimentação, obras e equipamentos.

Durante a coletiva à imprensa, Tarcísio atacou seu oponente no segundo turno, o candidato do PT, Fernando Haddad. “São dois projetos muito distintos e o eleitor vai ter a oportunidade de escolher o melhor. Nosso caminho é o da prosperidade, o outro caminho já foi testado e não deu certo.”

Ao ser questionado sobre uma fala atribuída ao candidato petista de que ele não iria aceitar apoio de partidos do chamado Centrão, ele disse que Haddad foi o primeiro a procurar Rodrigo Garcia, que não aceitou apoiar o PT. “No confronto de ideias ele está ficando para trás, porque o PT é incompatível com São Paulo. O Estado de São Paulo não quer o PT. Nosso projeto é da prosperidade, o deles é o projeto do atraso”, afirmou.