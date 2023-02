Tarcísio recua de promessa a bolsonarista e escolhe líder ‘moderado’ na Assembleia Legislativa

Em entrevista realizada no primeiro turno da eleição, o então candidato Tarcísio de Freitas prometeu a liderança de seu governo na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) a Altair Moraes (Republicanos). “Você já viu que não é segredo para ninguém que você vai ser meu líder de governo”, disse ao deputado em sabatina da Rádio Guardiã, em 2 de setembro. O parlamentar foi líder da sigla na Casa e representa uma ala mais próxima ao bolsonarismo raiz no partido. Altair reforçou na mesma ocasião que assumiria o cargo, mas o governador recuou da promessa.

Após eleito, Tarcísio nomeou à liderança um deputado do Republicanos considerado moderado pelos pares, que não compunha o grupo mais influente do legislativo paulista e é figura popular na TV: Jorge Wilson, 59, o Xerife do Consumidor.

Leia também Tarcísio ‘não quer se despir do bolsonarismo raiz’, diz futuro líder do governo na Alesp

A mudança surpreendeu inclusive aliados que esperavam a nomeação de algum deputado mais consolidado no partido, que acumulasse experiência no trabalho de articulação ou maior proximidade com a Igreja Universal do Reino de Deus, que tem o Republicanos como seu braço político.

A escolha do novo líder foi tomada como um aceno ao centro de Tarcísio. O governador se equilibra entre a ala mais radical do bolsonarismo, que ajudou a elegê-lo, e o grupo de quadros do Centrão.

Líder do governo na Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Jorge Wilson (Republicanos) prega diálogo na Alesp Foto: Taba Benedicto/Estadão

Articulação

Ao Estadão, pessoas próximas de Tarcísio argumentam que a escolha de Wilson foi acordada com o presidente da sigla, o deputado federal Marcos Pereira. Também justificam que o convite foi feito a Altair, mas que o deputado teria recusado para trabalhar internamente pelo partido e pela possibilidade assumir o cargo de liderança da legenda na Alesp.

Continua após a publicidade

Procurado, Altair Moraes disse apenas que pediu “um tempo ao governador” em relação ao comando do governo na Alesp.

Pelo tamanho da bancada, o Republicanos não ganharia espaço na negociação pela Mesa Diretora, e o avanço do PSD de Gilberto Kassab sobre posições-chave no governo coloca pressão para uma liderança forte do governo na Alesp.

Ainda assim, o partido avalia que deve permanecer com a vice-presidência da Casa. O nome mais cotado ao posto é o de Gilmaci Santos, atual líder da bancada. O movimento, assim, pode liberar a liderança da legenda para Altair assumir.

Questionado se sua nomeação “blinda” Tarcísio da ala ideológica, Wilson alega que o governador não quer se despir do “bolsonarismo raiz”. Segundo ele, Tarcísio “não nega a sua origem” e vai precisar atender a todos os espectros políticos.

Wilson é católico e tem em seu gabinete como assessor o pastor Jefferson Julião, da Assembleia de Deus do Brás, onde Tarcísio esteve presente com o ex-presidente Jair Bolsonaro no segundo turno da campanha. O novo líder diz não ter pleiteado o cargo e atribui a indicação à relação que construiu na Casa. “Alguns deputados falaram do nosso nome. Quando sinalizaram, o governador entendeu e fez esse convite”, disse, pregando “diálogo democrático e suprapartidário” na Alesp.

O nome de Wilson não encontra forte resistência na nova bancada. Tomado pelos pares como um deputado de diálogo, ele circula bem na Assembleia, é carismático, tem poucos embates acumulados com outros parlamentares e defende a relação de sua atuação política com seu trabalho na TV.

Continua após a publicidade

Por outro lado, enfrentará desafios para aprovar projetos mais sensíveis na gestão. Apesar da maioria de 60 parlamentares que devem fazer base ao governo - dos 94 eleitos - temas como a desestatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) são vistos com cautela na Alesp. Ao Estadão, Wilson afirmou que o projeto depende de um estudo técnico que comprove melhora do serviço e benefício para o consumidor para sair do papel.

Televisão

Wilson fez fama com o comando do quadro Xerife do Consumidor, do programa Balanço Geral da TV Record, em que é chamado para mediar desde disputas bancárias a brigas de condomínio.

“Problema no elevador gera bate boca”, “Louras de amor! Será que deu certo?” e “Alimentos vencidos, crime contra o consumidor” são alguns dos títulos com milhares de visualizações de seus vídeos no YouTube, que reproduzem cenas do canal.

O período eleitoral o obrigou a se afastar do programa, mas ele planeja retorno em breve e diz que o trabalho na TV “não tem incompatibilidade” com a atuação na liderança. Em terceiro mandato na Alesp, Wilson atuou principalmente com a proposta de pautas em defesa do consumidor, e criou escritórios em pontos da grande São Paulo, onde diz levar o atendimento à ponta.

Wilson tem longa trajetória política e argumenta que sua atuação na TV nunca teve objetivos eleitorais. O atual deputado foi candidato em seguidas eleições desde 2004, quando tentou ser vereador pelo PP, em Guarulhos Em 2006, concorreu a deputado estadual e declarou um patrimônio de R$ 604 mil. Ele voltou a tentar ser vereador em 2008 e depois deputado federal em 2010, sempre pelo PP. Após passagem pelo PSD, só foi eleito em 2014, quando estava filiado ao PRB (antigo Republicanos) e assumiu na urna a alcunha de Xerife do Consumidor. Entre 2009 e 2014, chefiou o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Procon-SP.

Em 2016, também tentou ser prefeito de Guarulhos, segundo maior município de São Paulo, que virou seu reduto político. Os laços que possui na cidade lhe renderam uma boa relação com o atual prefeito, Gustavo Costa (PSD), o Guti, que aparece ao seu lado em repetidas ocasiões e entregas na cidade.

Continua após a publicidade

Wilson diz não influenciar o primeiro escalão do secretariado do município, e nega que tenha indicado a filha, Vanessa Aldrey, ao cargo que hoje ocupa na Subsecretaria de Políticas para Mulheres, com salário bruto de R$ 15,5 mil, segundo o portal da transparência do município. “Ela trabalha e continua trabalhando. Se é cargo de comissão ou não, é prerrogativa do prefeito, se está lá é porque merece estar trabalhando”, afirmou.

Já os filhos do deputado seguiram a carreira do pai. Jorge Wilson Filho (Republicanos) também atua na área de defesa do consumidor e é vereador em São Paulo - assumiu o cargo após a nomeação de Sonaira Fernandes (Republicanos) para a Secretaria de Políticas para a Mulher; e Johnny Willian é apresentador de TV.

Celso Russomanno

O perfil combativo, ao menos na TV, o aproximou do deputado federal Celso Russomanno, também do Republicanos, que se projetou na política com quadros parecidos no SBT e na Record. Russomanno esteve em eventos públicos ao lado de Tarcísio principalmente ao longo do segundo turno da campanha, período em que também se intensificaram as divulgações de Wilson a favor do então candidato.

Russomanno foi o maior doador individual de campanha do novo líder de governo, com R$ 320 mil transferidos, e esteve com Wilson em reuniões oficiais na Secretaria da Justiça de São Paulo. O novo líder nega que o deputado federal influenciou a escolha de Tarcísio.

Continua após a publicidade

Sua candidatura também foi uma aposta do Republicanos. O diretório nacional enviou R$ 500 mil para bancar a campanha, segundo maior valor transferido para os deputados estaduais eleitos pelo partido em São Paulo. Ele ainda recebeu outros R$ 346 mil do diretório estadual da legenda. O atual patrimônio declarado de Wilson é de R$ 2,2 milhões.

A campanha milionária lhe rendeu dois pareceres contrários à aprovação de suas contas assinado pela Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias do Tribunal Regional Eleitoral em São Paulo e deferidos pela Procuradoria Regional Eleitoral. O órgão detectou gastos eleitorais irregulares que ultrapassam R$ 444 mil reais, 46,6% das despesas contratadas em campanha. A área técnica afirma que o candidato não apresentou informações de prestadores, como o contrato de prestação de serviços e comprovantes de pagamentos. Wilson diz que toda a documentação solicitada foi juntada em tempo hábil e que acredita na decisão e na “transparência da justiça”.