Tarcísio recusa convite para participar de debate do ‘Estadão’ e parceiros; Haddad será entrevistado

O candidato ao governo paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos) informou que não vai participar do debate no segundo turno com o candidato Fernando Haddad (PT) promovido pelo Estadão e Rádio Eldorado, com o pool formado por SBT, CNN, Veja, Terra e Rádio Nova Brasil. O evento está marcado para esta sexta-feira, 14, às 22h30, em estúdio do SBT, com transmissão ao vivo pela tevê, rádios e plataformas dos veículos na internet.

Haddad confirmou presença e, como está previsto nas regras aprovadas por representantes dos candidatos, o debate será substituído por uma entrevista do candidato petista a jornalistas dos veículos do pool. O evento terá mediação de Carlos Nascimento.

Tarcísio declinou participação em debate do Estadão com pool de veículos Foto: Alex Silva/Estadao

Debate presidencial

O pool aguarda a resposta do candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre sua presença no debate com o presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, marcado para dia 21, às 21h30. Bolsonaro já confirmou presença. O evento também será mediado por Carlos Nascimento e prevê perguntas dos jornalistas e confronto direto entre Lula e Bolsonaro. Caso um deles não compareça, o candidato presente será entrevistado pelos jornalistas do pool sobre temas de planos de governo.