Tarcísio vai ao Planalto com ministro de Lula em busca de dinheiro do PAC

BRASÍLIA - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), visitou o Palácio do Planalto nesta terça-feira, 19, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrava fora do País para participar da Assembleia-Geral da ONU, em Nova York. O chefe do Executivo Paulista chegou ao Planalto acompanhado do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Filho (Republicanos), para uma agenda com o chefe da Casa Civil, Rui Costa na qual discutiram repasses do governo federal.

Tarcísio se deslocou até a capital federal em busca dos recursos do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para São Paulo. O governo federal prevê repasses de até R$ 180 bilhões ao Estado por meio do programa.

BRASILIA DF NACIONAL 11-01-2023 LULA TARCISIO Conversei hoje com o governador de São Paulo, @tarcisiogdf Na campanha, falei que respeitaria e trabalharia com todos os governadores, pelo bem do Brasil. É o que estamos fazendo. NA FOTO LULA E TARCISIO DE FREITAS FOTO RICARDO STUCKERT-PR Foto: DIV

Interlocutores do governador afirmam que a visita à capital foi em busca de uma parte módica desse dinheiro. Tarcísio teria procurado Rui Costa para acessar de partida R$ 6 bilhões para dar andamento às obras do túnel Santos-Guarujá, um dos três projetos apresentada pelo governo paulista para integrar o PAC. O encontro do governador com os dois ministros do governo Lula durou cerca de duas horas.

O deslocamento entre as cidades de Santos e Guarujá é feito atualmente por meio de balsas, o que atrapalha a atividade no porto santista. Outra forma de ligar os dois municípios é pela rodovia Cônego Domênico Rangoni, de 43 quilômetros de extensão.

Um dia antes comparecer ao Planalto para se reunir com integrantes do primeiro escalão do governo Lula, Tarcísio recebeu no Palácio dos Bandeirantes o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que passou por nova cirurgia em São Paulo.