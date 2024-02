Tarcísio vai à Europa mostrar carteira de leilões de privatização e concessão a investidores

Na terça, Tarcísio estará em Milão, na Itália, se reunindo com executivos de empresas especializadas em escavação subterrânea e de uma empresa de grandes obras no setor de mobilidade. O resto da semana será em Paris, na França, onde o governador tem a maior parte da agenda, com reuniões com executivos e diretores de pelo menos oito outros grupos empresariais, incluindo alemães.

A viagem é mais um movimento do governador para avançar a agenda de privatizações e captação de recursos privados em projetos de infraestrutura do Estado. Na última semana, o acordo entre ele e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a construção do túnel que promete ligar as cidades de Santos e Guarujá, no litoral de São Paulo, trouxe a participação do governo federal para a obra do estadual, estimada em aproximadamente R$ 6 bilhões.