Tarcísio viaja para os EUA, adia transição de governo e evita pressão de bolsonaristas

Após ser eleito governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) vai passar uma semana nos Estados Unidos para um período de descanso – ele deve embarcar nesta terça-feira, 1º. Com a decisão de viajar e adiar a transição, segundo aliados, Tarcísio evita o assédio bolsonarista no momento mais conturbado para seu padrinho político, o presidente Jair Bolsonaro, que perdeu a reeleição para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e vê apoiadores paralisarem estradas no País questionando o resultado das urnas.

Não é comum que governadores eleitos permaneçam tanto tempo afastados logo após a eleição. O ex-governador João Doria, por exemplo, tirou uma semana de férias apenas entre o natal e ano novo após a vencer a disputa em 2018. Segundo aliados de Tarcísio, o ex-ministro teria que despachar com bolsonaristas mais radicais e seria pressionado a se manifestar neste momento.

Após a publicação desta reportagem, a assessoria do governador eleito disse que o motivo da viagem não tem relação com aliados do presidente Bolsonaro. Quando voltar dos Estados Unidos e retornar ao País, Tarcísio ficará uma semana fora de São Paulo resolvendo questões pessoais. A transição só começa, de fato, no início da segunda quinzena do mês.

O governador eleito Tarcísio de Freitas (Republicanos); ex-ministro votou em São José dos Campos Foto: Pedro Ivo Prates/Estadão

O governador Rodrigo Garcia (PSDB) ofereceu à equipe de Tarcísio uma estrutura para a transição em um prédio do governo no centro de São Paulo, mas o grupo do governador eleito ainda não decidiu onde prefere despachar. Uma opção é usar o comitê usado pelo candidato na Vila Mariana. Em 2018, Doria preferiu usar seu comitê no Jardins.

Designado por Garcia, o secretário de Governo, Marcos Penido, vai coordenar a transição com a equipe de Tarcísio, que indicou seu coordenador de plano de governo, Guilherme Afif Domingos, para representá-lo. “Será uma transição mais do que tranquila”, disse Afif ao Estadão.

Afif disse que o primeiro passo será olhar os compromissos assumidos. “Os atendimentos aos prefeitos serão honrados. Sobre o orçamento, o governo que assume responde pelo do 2° ano de gestão, porque o 1° orçamento não é seu”, explicou.

Investimentos

Durante a transição, Penido vai fornecer à nova equipe os números referentes ao orçamento do Estado e os investimentos em andamento no Governo de São Paulo. O Palácio dos Bandeirantes também vai nomear um representante de cada pasta para formar o grupo.

Ao todo, segundo o governo paulista, são cerca de 8 mil obras previstas para serem entregues na próxima gestão. Entre elas estão a retomada da Linha Laranja do Metrô, a modernização da Rodovia dos Tamoios, a despoluição do Rio Pinheiros, além da construção de novas barragens e piscinões.

“A atual gestão entregará o governo com saúde financeira e investimentos da ordem de R$ 30 bilhões em 8 mil obras”, disse em nota a assessoria de Garcia.

“Desejo sucesso a Tarcísio de Freitas. Faremos a transição que o povo de São Paulo espera, com transparência e diálogo. Entregarei um Estado pronto, para um inédito salto de desenvolvimento, contas em dia e mais de R$ 30 bilhões para investimentos”, disse o governador tucano.

Marcos Penido também apresentará à equipe de transição os dados sobre as concessões em andamento no Governo de SP e de outros grandes projetos como, por exemplo, o PEI (Programa de Ensino Integral) e o Bolsa do Povo, maior projeto de transferência de renda já desenvolvido no Estado de SP.

Nos bastidores, os partidos que apoiam Tarcísio têm sondado interlocutores sobre os espaços na administração. Com 9 deputados estaduais eleitos, o PSDB gostaria que o governador eleito mantivesse a secretaria de Desenvolvimento Regional sob controle da sigla, bem como a pasta da Habitação.

O União Brasil, por sua vez, quer manter o controle da área de transportes e logística, bem como da Dersa e da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).