Tarcísio volta a defender retirada de câmeras de PMs e não diz se dividirá palanque com Garcia

O candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) voltou a afirmar que, caso eleito, irá retirar as câmeras corporais dos agentes da Polícia Militar (PM) do Estado e enfatizou que o papel do governador Rodrigo Garcia (PSDB), que recentemente declarou apoio “incondicional” à sua campanha, será de trabalhar na mobilização de prefeitos pelo interior do Estado. As declarações foram dadas, neste sábado, 8, durante visita do candidato à Feira do Empreendedor do Sebrae.

“População está se sentindo mais segura? Não. A população está se sentindo insegura. A produtividade na área dos batalhões que estão usando câmera, aumentou? Diminuiu”, disse. Dados da PM mostram que, com a adoção das câmeras nos agentes, a letalidade policial no primeiro semestre deste ano chegou ao menor nível desde 2005.

Sobre o papel do novo aliado Garcia, o candidato destacou a participação do tucano na articulação da campanha, a partir da capilaridade do PSDB no Estado.

“O governador constituiu uma base política, uma maioria política muito grande. A gente precisa transformar essa maioria política em maioria eleitoral. Aumentar a nossa capilaridade no Estado por meio de prefeitos que tinham lealdade ao governador”, afirmou o candidato do Republicanos. Tarcísio, porém, não disse se dividirá palanque com o candidato tucano derrotado no último domingo.

“Essa questão de palanque, vocês insistem muito, mas é a que menos importa bater, porque nesse momento a gente precisa se dividir, aumentar os nossos braços”, disse, em referência ao papel de Garcia na articulação com prefeitos.

Tarcísio afirmou na última terça-feira, 4, horas antes de receber o apoio do governador tucano, que “não via sentido” em estar no mesmo palanque que Rodrigo Garcia no Estado.

Candidato ao Governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (PL) visita Feira do Empreendedor do Sebrae neste sábado, 08. | Foto: João Scheller/Estadão

Empreendedorismo

Tarcísio caminhou pela feira acompanhado de Guilherme Afif Domingos, ex-vice governador de São Paulo e seu coordenador de campanha. O candidato tirou fotos com apoiadores e visitou estandes, antes de discursar para empreendedores sobre suas propostas para o setor.

Tarcísio destacou que, caso eleito, suas medidas para incentivar o empreeendedorismo no Estado incluirão o aumento da capacitação, redução da carga tributária - como o ICMS - e ampliação na concessão de crédito com apoio do Estado. “O que falta é um pouquinho de crédito, um pouquinho de capacitação, e o SEBRAE vai nos ajudar com isso”, afirmou.

“Nós vamos usar o Desenvolve São Paulo, nós vamos usar o BNDES, para fazer com que o crédito chegue na ponta”, explicou. O candidato ainda destacou seus planos para fomento do empreendedorismo digital em São Paulo. Segundo ele, ações de incentivo ao setor irão ajudar a resolver tanto problemas estaduais, como demandas do mercado.

“A gente pode desenvolver muita coisa na área digital e ter um polo de inovação sendo fomentado. Os Estados que mais crescem no Brasil são os que mais investem em inovação”, explicou.