Tarcísio vota pela 1ª vez em São José dos Campos e se diz ‘muito otimista’ sobre vaga no 2º turno

O candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou estar otimista com a possibilidade de disputar um segundo turno. Segundo o ex-ministro, alguns fatores contribuem para essa ideia, como eleitores vestidos de verde e amarelo em sua zona eleitoral e a última pesquisa Genial/Quaest, divulgada este sábado, 1º, em que o ex-ministro aparece empatado tecnicamente com ex-prefeito Fernando Haddad (PT).”Estou muito otimista que essa caminhada terá um segmento”, disse.

Tarcísio defendeu ainda que, para um estreante, o seu resultado até o momento é “gratificante”. “Para um estreante de eleição, chegar numa reta final competitiva é muito gratificante”, disse. Em caso de segundo turno, o candidato afirmou que a linha que a campanha será a mesma do primeiro turno, mas não detalhou a estratégia.

Tarcísio de Freitas cumprimenta apoiador ao chegar para votação em São José dos Campos. Foto: Natália Santos/Estadão

Essa é a primeira vez que Tarcísio vota no Colégio Saloni em São José dos Campos. O município foi indicado pelo candidato carioca como domicílio eleitoral para as eleições de 2022. No final desta manhã, o candidato chegou à zona eleitoral seguido de sua mulher e de seu vice, o ex-prefeito Felicio Ramuth (PSD).

Questionado sobre os resultados das urnas, Tarcísio divergiu de seu padrinho eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro (PL), e defendeu que os resultados serão respeitados. “Sem dúvida! A eleição vai transcorrer sem nenhum problema!”, afirmou.

Hoje, pela manhã, durante votação no Rio, o presidente Jair Bolsonaro e o seu vice, o ex-ministro Braga Netto, defenderam uma vitória da chapa bolsonarista logo no 1º turno com, “no mínimo, 60% dos votos válidos”. Questionado sobre essa possibilidade, Tarcísio não se posicionou sobre o tema, mas defendeu um “bom resultado” para o seu padrinho eleitoral.