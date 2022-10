Tarcísio x Haddad: governador eleito vai receber Estado com caixa aproximado de R$ 30 bilhões

Publicidade

O governador a ser eleito neste domingo em São Paulo vai assumir o comando do Estado com uma reserva de aproximadamente R$ 30 bilhões em caixa. A estimativa é da gestão Rodrigo Garcia (PSDB). Mas o escolhido receberá também uma série de obras inacabadas e demandas crescentes na saúde, de combate às desigualdades e na segurança pública.

Segundo o secretário de Governo, Marcos Penido, a passagem de bastão deve começar em meados de novembro com o empenho de todas as secretarias e de olho no que ele chama de legado tucano. “Faremos uma transição democrática e republicana. Vou sentar com o representante do vencedor para uma primeira reunião geral e depois definir os indicados em cada uma das secretarias. Posso garantir que o próximo governador terá muito o que entregar à população, a partir do trabalho que fizemos nesses últimos quatro anos”, afirma.

Leia também Privatização da Sabesp opõe Tarcísio e Haddad na reta final do segundo turno em SP

Ao listar as características do Estado a ser comandado ou por Tarcísio de Freitas (Republicanos) ou por Fernando Haddad (PT), Penido destaca a austeridade fiscal buscada desde 2019 por João Doria e Garcia. “Na passagem de bastão, vamos deixar em caixa verba para quitar seis folhas de pagamento, um recorde”, afirma Penido. Nome próximo a Doria e, mais recentemente, de Garcia, o engenheiro de carreira do Estado lamenta que a população não tenha reconhecido nas ruas o trabalho desenvolvido pela última gestão. “A polarização nacional impediu essa percepção”, acredita.

Tarcísio e Haddad durante o primeiro debate do segundo turno de 2022.

Penido assegura que Tarcísio ou Haddad acabará por revelar esse empenho ao entregar à população uma série de obras. “O próximo governador vai inaugurar um conjunto de estações de metrô, por exemplo, que ampliarão a rede atual de 100 km para 140 km”, diz.

Tão esperada pela população, a expansão do transporte sobre trilhos em São Paulo foi justamente um dos temas criticados pelos adversários de Garcia ao longo do primeiro turno. Como na eleição de 2018, os candidatos atuais prometeram a conclusão das mesmas linhas, em função de atrasos históricos. O monotrilho da zona sul, por exemplo, deveria ter sido entregue para a Copa do Mundo de 2014, mas continua sem previsão de término.

Continua após a publicidade

Rodoanel

O caso mais emblemático de atraso na área de mobilidade continua sendo o Rodoanel. Idealizada por Mário Covas, que governou o Estado entre 1995 e 2001, a obra que tem por objetivo interligar as rodovias federais e estaduais que chegam à capital ficou parada ao longo de todo o governo Doria/Garcia e avança para o próximo sem prazo de finalização.

A concessão das Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), vendida no início como uma solução, acabou por se tornar outro símbolo dos problemas não resolvidos. Negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo com ágio de mais de 202%, em abril de 2021, as linhas foram repassadas ao parceiro em janeiro deste ano em transição marcada por reclamações de usuários e um aumento significativo no número de falhas operacionais.

Trecho do Rodoanel em São Paulo. FOTO: AMANDA PEROBELLI/ESTADÃO

A situação levou o Ministério Público a propor neste mês um termo de ajustamento de conduta (TAC) com a concessionária, em uma tentativa de se evitar o pedido de cancelamento do contrato na Justiça. Um problema que cairá no colo do futuro governador, após batida de martelo que rendeu R$ 980 milhões em outorga a São Paulo.

Para o deputado estadual Paulo Fiorilo (PT), o futuro governador terá pela frente uma série de outros problemas que não dependem apenas de recursos em caixa, mas de “competência”, segundo ele. “Eles seguraram o cofre nos primeiros anos para fazer caixa e lançar obras no fim do mandato com o intuito de reeleger seu candidato. Não deu certo, e qual é o resultado disso agora? Um Estado desmontado, que aprovou a extinção de empresas importantes, como a Emplasa e a CDHU, e não soube gastar por pensar só na eleição”, afirma.

Cirurgias

Continua após a publicidade

Na lista de “insucessos”, a fila para realização de cirurgias na rede estadual foi destaque na campanha. Em maio, o número de pessoas que aguardavam chegava a 538 mil – patamar que, segundo o governo, caiu para 319 mil mês passado em função de mutirões feitos em todo o Estado.

Presidente estadual do PSDB e ex-secretário de Desenvolvimento Regional do Estado, Marcos Vinholi defende as ações tomadas nos últimos anos para enxugar os gastos públicos e cumprir as metas de austeridade fiscal. “O governo será entregue com o menor endividamento da história do Estado, a menor despesa com pessoal em dez anos e o triplo do recurso para investimentos que encontramos”, afirma.

Dados da Secretaria de Estado da Fazenda mostram que a atual gestão pode acabar com R$ 78,9 bilhões em investimentos aplicados. A anterior, de Geraldo Alckmin/Márcio França, investiu R$ 64,5 bilhões de 2015 a 2018.

Pesquisas mostram vantagem de Tarcísio sobre Haddad

Pesquisas divulgadas neste sábado, 29, mostram uma disputa apertada entre Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT) pelo comando de São Paulo. De acordo com o Ipec (ex-Ibope), o ex-ministro da gestão Jair Bolsonaro chega ao segundo turno com 52% dos votos válidos, ante 48% declarados em Haddad. Levantamento do Datafolha apontou resultado mais folgado, também com Tarcísio à frente, com 54% dos válidos, e Haddad marcando 47%.

Em uma eleição marcada por espelhar a disputa nacional, ambos os candidatos encerraram a campanha em atos que ressaltaram a simpatia e a rejeição ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Tarcísio esteve em São Bernardo do Campo, berço político de Lula. Já Haddad caminhou com ele durante ato na Avenida Paulista, na capital.

No ABC, o ex-ministro participou de uma carreata que terminou na histórica Praça da Igreja Matriz. O local é emblemático para petistas por ter sido usado diversas vezes por Lula para comícios no início de sua trajetória política, nos anos de 1980. “É simbólico encerrar aqui. São Bernardo não quer mais o PT. Vamos ter um resultado extraordinário”, disse Tarcísio, ao lado do prefeito da cidade, Orlando Morando (PSDB), que se tornou cabo eleitoral do bolsonarismo no segundo turno. No dia 2, no entanto, os eleitores de São Bernardo deram mais votos ao petista, que marcou 44,8%.

Continua após a publicidade

Durante discurso, Tarcísio declarou que chega ao dia da decisão em situação confortável. “Não houve oscilação (nas intenções de voto), a gente continua com uma vantagem muito confortável e ainda vendo o presidente (Jair Bolsonaro) crescendo. Acreditamos em uma virada na eleição presidencial”, disse.

Também mostrando-se confiante, Haddad encerrou sua campanha ao lado de Lula e de aliados do ex-presidente, como seu vice na chapa, Geraldo Alckmin (PSB). Antes de iniciar o ato na Avenida Paulista, o candidato reafirmou sua proposta de elevar o Auxílio Brasil no Estado para R$ 800, a partir de um complemento a ser bancado pelo governo.

“Eu queria dizer que essa proposta de dar o Auxílio Paulista em complemento ao Auxílio Brasil vai fazer muita diferença, porque o custo de vida em São Paulo é maior do que no resto do País. Nós decidimos, então, incluir no nosso programa o complemento de R$ 200 aos R$ 600 que o Lula prometeu manter. Uma proposta importante para ativar a economia paulista”, disse.