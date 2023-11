Taxa para embarcar primeiro em voos poderá ser proibida

Se depender de um projeto de lei (PL) que tramita na Câmara dos Deputados, a antiga e universal “ordem de chegada” voltará a valer para os passageiros nos aeroportos de todo o Brasil. O PL 2723/23 considera como prática abusiva e proíbe a cobrança de qualquer valor que resulte em preferência na hora do embarque em aviões.

Neste ano, algumas companhias aéreas começaram a cobrar uma nova taxa para garantir que o passageiro tenha espaço para colocar a bagagem de mão na cabine. A prática não é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor, mas também não é regulamentada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A proposta não dispõe sobre a cobrança da bagagem em si, mas passa a proibir que ela dê direito ao embarque antes de outros passageiros que não pagaram a taxa.

Passageiros no Aeroporto Santos Dumont, no Rio Foto: Fabio Motta/Estadão

De autoria do deputado Alberto Fraga (PL-DF), a proposta estabelece que o embarque deve respeitar a ordem de chegada dos passageiros. Nos casos de prioridades previstas na Lei 10.048/2000, como idosos, pessoas com deficiência (PCDs) ou adulto com criança de colo, continua valendo o direito dessas pessoas embarcarem antes dos outros passageiros.

Se aprovado, o projeto acrescenta um artigo ao Código de Defesa do Consumidor que também obriga as empresas aéreas ou terrestres a serem claras sobre seus programas de fidelidade e que essa comunicação seja amplamente divulgada, contendo benefícios e eventuais mudanças ou encerramento de serviços. As regras precisam ser válidas por pelo menos 12 meses.

O projeto tramita em caráter conclusivo, ou seja, não precisará passar por votação no plenário caso haja concordância entre as duas comissões por onde vai tramitar, a de Defesa do Consumidor e Constituição e Justiça e de Cidadania.