TCE muda regras para driblar demora da Alesp em analisar processos por irregularidades em contratos

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) decidiu tomar providências diante da inércia dos deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) em deliberar processos com contratos julgados irregulares. Depois de 90 dias do começo de tramitação no Poder Legislativo, o próprio Tribunal notificará as partes envolvidas e poderá ainda acionar o Ministério Público e a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) para, caso necessário, abram investigações.

O Estadão mostrou nessa quarta-feira, 6, que apenas 19 casos com suspeitas foram enviados à Promotoria entre 2021 e este ano. No total para o mesmo período, 193 processos com contratos irregulares foram encaminhados do TCE para Alesp, mas estão parados na Comissão de Finanças. O presidente do TCE, Sidney Beraldo, afirmou ao Estadão que o assunto já era debatido no Tribunal e a discussão era conflitante sobre autonomia dos conselheiros deliberaram os contratos irregulares ao Ministério Público, por exemplo.

“Saiu uma proposta aprovada e deve ser publicada nos próximos dias em que o Tribunal, dada a inércia da Assembleia, vai agir para notificar o contratante e determinando a sustação, anulação ou outras providências cabíveis. Demos um passo importante com essa deliberação, porque essa inércia que verificamos hoje, muitas vezes a Assembleia não toma providências, o tribunal vai agir, fazendo aquilo que a Assembleia não fez”, disse Beraldo.

Sidney Beraldo, presidente do TCE-SP, garantiu que Tribunal vai agir diante da demora da Alesp Foto: Divulgação | TCE-SP

Até hoje, depois de o Tribunal de Contas julgar um contrato irregular, as informações devem ser enviadas à Comissão de Finanças da Alesp, que deve analisar e deliberar sobre o que a Corte decidiu em até 30 dias, por meio de parecer. Caso o Legislativo concorde com o TCE, o caso é enviado ao MP e à PGE para investigação sobre possível dano ao erário.

Com a demora, algumas ações que chegam ao Ministério Público podem estar prescritas, caso haja algum crime praticado por meio dos contratos. Já para ressarcimento ao erário com base na lei de improbidade administrativa, desde que o dolo seja comprovado, não há prescrição, segundo decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), na repercussão geral 897.

Atual presidente da Comissão de Finanças, o deputado Gilmaci Santos (Republicanos) admite o problema. Questionado, ele afirmou que conversará com o presidente da Casa, André do Prado (PL), para viabilizar uma medida para agilizar os pareceres. “Observei isso há algum tempo e propus agilidade para pautar mais processos. Temos uma certa dificuldade. Recentemente pautei 10 processos e vieram pedidos de vista. Temos que tirar da frente. É algo que me incomoda”, afirmou o parlamentar quando questionado pelo Estadão.

Os processos que chegaram este ano à Alesp envolvem problemas em licitação, falta de prestação de contas, aditivos irregulares ou pagamentos acima dos valores de mercado.

Um dos principais casos que chegou à Alesp neste ano envolve contrato de R$ 270 milhões celebrado de maneira irregular, de acordo com TCE, na área da Saúde. Segundo entendimento do órgão, o governo paulista não deveria firmar convênio com entidades para administração hospitalar, como ocorreu com a Sociedade Beneficente São Camilo, que faz a gestão do Hospital Estadual do Vale do Paraíba, em Taubaté. Para o TCE, o termo de convênio não é o instrumento jurídico adequado para parceria entre a Administração e entidade privada sem fins lucrativos, quando o seu objeto consiste na absorção, pela entidade, de atividade anteriormente desempenhada pelo Poder Público, suas instalações e mão-de-obra, em verdadeira gestão da unidade hospitalar.

“Diante das características indicadas nos autos, entretanto, verifico que a escolha de entidade parceira deveria ter sido submetida a uma prévia seleção pública, pois a celebração do ajuste com natureza de termo de convênio foi equivocada diante do objeto em questão. Perfilo as conclusões externadas pelo Ministério Público de Contas no sentido de que o cerne da parceria tratou da transferência da gestão integral do Hospital Regional Vale do Paraíba e dos correspondentes equipamentos públicos, à entidade de terceiro setor, matéria, portanto, a ser disciplinada por meio de contrato de gestão”, citou o conselheiro Sidney Beraldo.

Questionada, a Secretaria de Saúde afirmou que “considerando a importância da unidade para o atendimento da demanda dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), a pasta decidiu pela continuidade da parceria até o termo final, em junho de 2025. Uma análise será realizada para a definição de qual instrumento deverá ser utilizado para formalização de nova parceria”